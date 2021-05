Anche Il Segreto è finito: come vuole il formato della telenovela, la saga di Donna Francisca & Co. è arrivata a conclusione ieri sera, venerdì 28 maggio, con le ultime puntate trasmesse su Canale 5 contro un’amichevole della Nazionale di Calcio italiana. Una buona collocazione per l’ultimo, definitivo, atto della serie spagnola andata in onda in patria dal 2011 al maggio 2020 e qui trasmessa dall’estate 2013 al maggio 2021, in diverse collocazioni, con fiumi di repliche e un’attenzione sempre più calante verso storie e personaggi.

Lo dimostra chiaramente il primo grafico elaborato da T-Voice, che si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di AI per offrire una panoramica precisa di opinioni e sentimenti condivisi tramite web e social network e che ha analizzato più di 2.000 testi in lingua italiana sul tema “Il Segreto” presenti sul web e sui principali social network nel periodo compreso tra Gennaio e il 29 Maggio 2021. In pratica, l’analisi ha preso in considerazione l’ultimo periodo di trasmissione cercando di analizzare non solo la quantità, ma anche il tipo di discussione online su quello che è stato a lungo un ‘fenomeno’ tv.

Come dicevamo, il primo grafico, che rappresenta il Mentions’ Volume della serie in un range più ampio, che va da metà 2016 al 2021, indica con chiarezza il progressivo disinteresse del web per il programma: picchi rilevanti si registrano tra il 2017 e il 2018, più o meno in corrispondenza del periodo compreso tra la settima e la nona stagione, che ha visto uno dei momenti più ‘(in)attesi’ della saga, ovvero l’inizio della relazione tra Donna Francisca e Raimundo, fino ad allora acerrimi nemici. Un twist narrativo che ha riacceso l’interesse per un po’ – insieme all’andamento degli ascolti e alle tante variazioni di programmazione -, cui segue una progressiva diminuzione del volume di discussione. L’interesse si riaccende un po’ verso la metà del 2020, tra maggio e giugno, ovvero quando in Spagna va in onda l’ultima puntata: tra spoiler e anticipazioni, l’eco della chiusura raggiunge anche l’Italia. Leggerissima risalita poi nelle immediate vicinanze del gran finale, ma nulla di davvero ‘sconvolgente’. Sicuramente maggiore la quota di ‘profili’ femminili impegnati della discussione, ma in una percentuale poi non così schiacciante come ci si potrebbe attendere.

Conferma l’andamento anche il grafico relativo al Google Trend. Un andamento sicuramente sinuisoidale, a seconda dei momenti di messa in onda e di eventuali svolte narrative – e anche qui si nota il picco tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 – che in questo caso però marca fortemente l’indice delle ricerche nel periodo del gran finale in Spagna: la voglia di avere notizie e anticipazioni, la ricerca di commenti e di news sulla serie ha fatto letteralmente impennare la ricerca con chiave Il Segreto.

Restringendo il campo di analisi al periodo ‘main’, ovvero gennaio – maggio 2021, la Wordcloud indica una gamma di parole chiave piuttosto eclettica, che non vede per quantità di citazioni e per andamento di trending termini che poco hanno a che fare con la narrazione, quanto piuttosto sulla messa in onda, sugli ascolti, sulla concorrenza, sui programmi che hanno sostituito la serie in alcuni periodi dell’anno. Niente che riguardi nel dettaglio storylines ‘scottanti’ o personaggi di punta.

Un andamento confermato anche dalla Sentence Cloud, che vede spiccare la rete di trasmissione (“Canale 5”) e l’interesse per i dati di ascolto, anche in relazione a prodotti ‘analoghi’ – o percepiti come tali – come Beautiful (che però è una soap opera) o The Daydreamer, che l’hanno accompagnata nella programmazione di daytime. L’aspetto più squisitamente ‘televisivo’ degli ascolti, quindi, sembra caratterizzare la forma della Sentence Cloud negli ultimi 5 mesi di programmazione.

Sul fronte Hashtag (al netto, ovviamente dell’hashtag ufficiale della serie), il maggior numero di riferimenti riguarda altri programmi nel palinsesto di daytime di Canale 5, le news sulla programmazione e soprattutto le anticipazioni delle puntate. Dalla presenza di altri titoli di genere (sia pure nei differenti formati di soap, serial o telenovela) come Beautiful, Daydreamer e il ‘rivale’ Il Paradiso delle Signore, si deduce che ci sia più che altro un interesse di massima per questo tipo di narrazioni audiovisive, non specificamente sul titolo in oggetto.

Sembrerebbe dimostrarlo anche la Sentiment Analysis, che rivela un’ampia ‘neutralità’ rispetto a Il Segreto (60%) con un Sentiment negativo al 24% e un Sentiment positivo solo al 16%. Insomma, per quanto in oggetto ci sia Il Segreto, questo sembra essere parte di una discussione più ampia che abbraccia il genere soap-telenovela nelle discussioni social e web.

Al centro delle discussioni registrate – e rappresentate dall’andamento del Trending Topic – ci sono gli eventi di puntata, una dimensione anche normale per una programmazione seriale come quella de Il Segreto. Stupisce, per certi versi anche se conferma i dati precedentemente registrati, l’attenzione per lo share e quindi per gli aspetti più marcatamente televisivi – in senso ‘industriale’ più che narrativo – del prodotto nel contesto di fruizione, di palinsesto e di concorrenza.

Sulla base di quanto finora detto, non stupisce che l’indice di interesse registrato tra il 1° gennaio 2021 e il 29 maggio 2021 segni un picco in occasione dell’ormai imminente fine della serie. Ma ormai le ‘fiamme’ per quel titolo che aveva appassionato i telespettatori, che aveva acceso un nuovo fenomeno social-tv, sono apparse ormai spente. Del resto questo tipo di produzioni nascono per terminare – a differenza delle soap – e la progressiva freddezza del pubblico è sicuramente un indicatore importante per decretare la fine di un prodotto seriale. Il Segreto è dunque finito senza grandi fuochi d’artificio neanche sul web e sui social. Possiamo andare in pace.