Per Tempesta d’Amore possibile spostamento al mattino, mentre per Terra Amara il day time potrebbe non essere del tutto abbandonato

Proprio nelle ore scorse vi abbiamo dato la notizia della promozione di Terra Amara in prima serata e del suo abbandono della fascia del day time, dove invece dall’11 marzo 2024 debutterà la novità Endless Love. Ma per Terra Amara, dopo aver regalato a Canale 5 in prime time ottimi ascolti, potrebbe essere una nuova missione in arrivo, su un’altra rete.

Terra Amara, repliche su Rete 4 nel preserale?

L’idea che sta circolando in questi giorni a Mediaset (e che, va detto, deve ancora trovare un’approvazione definitiva) è quella di utilizzare le repliche di Terra Amara per risollevare gli ascolti della fascia di access prime time di Rete 4, attualmente occupata da Tempesta d’Amore e da Prima di domani con Bianca Berlinguer.

Mentre Canale 5 continuerà a mandare gli episodi in prima tv della serie turca, quindi, Rete 4 dovrebbe iniziare a trasmettere Terra Amara a partire dal primissimo episodio intorno alle 19:30, per poi passare la linea alla striscia quotidiana di Berlinguer.

Un’operazione che dovrebbe cominciare in concomitanza con il debutto di Endless Love su Canale 5 (quindi nella settimana dell’11 marzo) e che potrebbe portare due vantaggi: da una parte, il pubblico televisivo (sopratutto quello meno abituato a recuperare i contenuti in streaming, visto che Terra Amara è disponibile anche su Mediaset Infinity) avrebbe la possibilità di recuperare le origini della saga di Zuleyha (Hilal Altınbilek) a Çukurova, andate in onda in Italia nel 2022.

Dall’altra, Rete 4 potrebbe tentare la carte della soap più vista del momento per rialzare i numeri del suo access e provare a dare a Prima di domani un traino migliore. A dicembre si era provato a risollevare le sorti dell’access di Rete 4 con Lo Sportello di Forum, ma l’esperimento durò pochissimi giorni. Già nel 2013 Rete 4 fece una mossa simile, proponendo alle 19:40 le repliche de Il Segreto, che intanto macinava ascolti record su Canale 5.

Tempesta d’Amore nel mattino di Rete 4?

Se l’operazione andasse in porto, ci sarebbe da capire che fine farebbe Tempesta d’Amore, collocata da anni in quella fascia. Per la soap tedesca potrebbero aprirsi le porte del mattino di Rete 4, con una collocazione nuova di zecca che porterebbe gli episodi in onda prima dell’ora di pranzo. Una piccola rivoluzione per chi segue Tempesta d’Amore in tv.

Terra Amara tornerà in day time?

Tra i vari ragionamenti di questi giorni, a Mediaset starebbero anche valutando la possibilità di non far abbandonare del tutto il day time a Terra Amara. A breve, infatti, lo speciale della domenica di Amici si chiuderà per passare il testimone al serale del talent show di Maria De Filippi.

Ecco che, allora, rimarrebbe libera la casella della domenica pomeriggio, tra L’Arca di Noè e Verissimo. Terra Amara potrebbe occupare quella fascia, sempre con episodi in prima tv, tornando così al pomeriggio una volta a settimana. La decisione, però, potrebbe essere messa in stand by anche per valutare i risultati di Endless Love che, se dovesse fare bene come la serie che l’ha preceduta, potrebbe andare in onda anche la domenica.