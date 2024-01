Si intitola Prima di Domani, il nuovo programma di approfondimento giornalistico dell’access prime time di Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer, che andrà a prendere il posto di Stasera Italia.

La giornalista e conduttrice ha confermato il titolo del nuovo programma (anticipato da Dagospia) durante la puntata di ieri sera di È sempre Cartabianca, il talk show del martedì sera su Rete 4:

Cari telespettatori di Rete 4, non ci dovete sopportare solo il martedì con È sempre Cartabianca perché saremo in onda tutti i giorni dalle ore 20:30 alle 21:20, con un quotidiano di informazione e di attualità che si chiamerà Prima di Domani. Tutte le sere, cominciamo lunedì 8 gennaio. E ci sarà anche Mauro Corona. Non tutti i giorni, ma qualche volta ci sarà!