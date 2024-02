Starebbe per arrivare una novità nel palinsesto di Rete 4 che – dopo svariati anni – potrebbe riaccendere anche la fascia del daytime mattutino e in diretta. Secondo quanto risulta da nostre fonti, la rete generalista dell’informazione targata Mediaset accoglie una sorta di prolungamento orario di Mattino cinque.

Un contenitore della durata di circa un’ora che, ad effetto staffetta tra le 11 e poco prima delle ore 12, prende il testimone della trasmissione appena terminata su Canale 5. Ci sarebbe già il titolo e (non a caso) si dovrebbe intitolare Mattino Quattro.

A condurre il programma ci sarebbero ancora Federica Panicucci (che a questo punto aggiungerebbe un impegno in più e in una seconda rete), mentre al suo fianco dovrebbe arrivare l’ex conduttore di Unomattina e giornalista, Roberto Poletti, spesso ospitato in Mattino cinque, è sempre Cartabianca e Prima di Domani.

Sui contenuti della fascia è facile intuire che la mission del programma madre prosegua a base di temi d’attualità, cronaca, costume e società.

In più, lo spin-off dovrebbe già avere una data fissata per la partenza, quella di lunedì 11 marzo 2024. Un’aggiunta in palinsesto che si traghetta verso il Tg4 delle ore 11:55. In più, oltre alla normale messa in onda su Rete 4, Mattino quattro dovrebbe essere trasmesso anche da TgCom24 così come la gran parte delle trasmissioni d’informazione Mediaset.