Mattino cinque è il programma di infotainment prodotto da Videonews e in onda su Canale 5 e TgCom24. Il programma è nato nel 2008 con la conduzione di Barbara d’Urso e del giornalista Claudio Brachino. L’edizione 2023/24 sarà la diciassettesima, la quinta con la dicitura “News” arrivata nel giugno 2020 e tenuta in parte nel 2021 e per tutta la seconda parte dell’edizione 2021-22.

Di cosa si parla a Mattino Cinque?

Si tratta di un contenitore di notizie e intrattenimento, all’interno sono riservate pagine di cronaca italiana ed estera, politica, economia, sociale, gossip e spettacolo. In studio, oltre ai conduttori, si alternano ospiti (anche in collegamento video) tra cui opinionisti ed esperti sulle tematiche affrontate.

Chi sono i conduttori di Mattino Cinque?

Federica Panicucci, al timone del programma dalla terza edizione (2010). In passato i suoi partner di lavoro sono stati Claudio Brachino, Paolo del Debbio e Federico Novella. Dalla decima edizione insieme a lei c’è Francesco Vecchi, per lui si tratta della sesta annata consecutiva alla conduzione, è approdato dall’inizio dell’edizione 2016/2017.

Quando va in onda Mattino Cinque 2023-2024?

Il programma va in onda e in diretta dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset (Cologno Monzese) a partire da lunedì 25 settembre 2023.

Mattino cinque, orario

Dalle ore 8:40 alle 10:50 su Canale 5 (subito dopo l’edizione del Tg5 delle 8) e in contemporanea sul canale all-news Mediaset TgCom24.

Mattino Cinque, contatti

Tramite mail all’indirizzo mattinocinque@mediaset.it, oppure tramite i vari social della trasmissione. Dal profilo ufficiale di Twitter, Instagram e Facebook.

Mattino Cinque oggi diretta

E’ possibile seguire tutte le puntate di Mattino Cinque news sia su Canale 5 che su TgCom 24 al canale 51 del digitale terrestre. Collegandosi in live streaming sul sito ufficiale di Mediaset Infinity sia sulla pagina dedicata alla diretta di Canale 5, sia in quella di TgCom 24.

Una volta terminata la puntata è possibile recuperarla integralmente (o tramite i filmati trasmessi) sullo stesso sito a questo link.