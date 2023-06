L’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi su Canale 5 lo hanno dato Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Di rientro dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa visibilmente scossa. “È la cosa peggiore che potessimo fare” dice la conduttrice di Mattino Cinque riferendosi al dover annunciare la dipartita del leader di Forza Italia.

Panicucci fatica a trattenere le lacrime, supportata però da Vecchi, che sottolinea come la difficoltà della conduttrice di trovare le parole per questo annuncio sia la stessa di tutti coloro che lavorano a Mediaset. “Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c’è il Tg5” ha annunciato Federica Panicucci in lacrime. La linea, infatti, è passata ad uno speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici.

Federica Panicucci, entrata a Mediaset nel 1988 come valletta di Il gioco delle coppie, era legata da un rapporto personale e di conoscenza diretta con Silvio Berlusconi. In un post Instagram di diversi anni fa la conduttrice di Mattino Cinque condivideva la foto che ritraeva un istante di una serata trascorsa insieme. “Averla a cena a casa mia Presidente, è stato un regalo bellissimo” scrisse la Panicucci.

La conduttrice Mediaset aveva festeggiato il suo cinquantesimo compleanno nel 2017 a Villa Gernetto, una proprietà di Silvio Berlusconi. Federica Panicucci ha condiviso poi più volte sulla sua pagina Instagram alcune foto delle occasioni in cui si è trovata ad incontrare Berlusconi.

A partire da domani anche Mattino Cinque dovrà necessariamente occuparsi della scomparsa del Cavaliere. Di questo dovrebbe occuparsi soprattutto Francesco Vecchi, anche lui apparso particolarmente toccato dalla scomparsa dell’ex presidente del Consiglio. Non è da escludere che in caso di puntate interamente dedicate alla morte di Berlusconi anche Federica Panicucci possa occuparsi di questa notizia. A lei potrebbe spettare la parte di racconto più legata al suo privato, distante dall’impegno politico.