Tempo di pensare all’estate anche dalle parte di Mediaset. Se la Rai ha già fatto partire la sua programmazione estiva, Mediaset sta per lanciare nei prossimi giorni il suo palinsesto più caldo dell’anno. Sono ormai pronte quindi le versioni estive dei suoi storici programmi di infotainment. Se l’intrattenimento di prime time sarà nelle mani di Temptation island, in partenza da giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 (il team che realizza il programma, Maria De Filippi compresa, è già in Sardegna per iniziare le registrazioni) si stanno chiudendo i cerchi dei vari programmi del day time. Oggi vi vogliamo dare conto del programma che presidia il mattino di Canale 5, ovvero Mattino Cinque News.

Mattino Cinque news va in vacanza

Meritato riposo per la coppia Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che dopo aver tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta la stagione, ora vanno in vacanza. Ma naturalmente l’appuntamento con l’informazione del mattino della rete ammiraglia di casa Mediaset non si fermerà. Pronta quindi la versione estiva di Mattino Cinque, cosi come accade per Unomattina in casa Rai. Ma chi prenderà il testimone dalla coppia Vecchi-Panicucci?

Mattino Cinque News estate, arriva Dario Maltese alla conduzione

La scelta è caduta in casa. Alla conduzione infatti di Mattino 5 news estate è stato chiamato Dario Maltese. Il bravo conduttore del Tg5 delle 20, che in queste settimane si è preso una scappatella nel settore intrattenimento come opinionista dell’Isola dei famosi. Il reality show condotto da Vladimir Luxuria terminerà la sua corsa domani con la proclamazione del vincitore. Un programma giornalistico per Maltese certamente è più nelle sue corde e l’avventura estiva a Mattino Cinque News estate potrà essere per lui un terreno più congeniale.

Pomeriggio 5 estate con Simona Branchetti e il toto nomi per l’autunno

Dopo l‘avvento di Roberto Poletti a Stasera Italia estate nell’access time di Rete 4, ecco quindi la decisione di affidare la conduzione di Mattino 5 versione estiva al buon Dario Maltese. Per quel che riguarda invece Pomeriggio 5 estate a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 è stata chiamata Simona Branchetti. Per quel che riguarda invece la nuova stagione di Pomeriggio 5 in onda dal prossimo settembre resiste l’indiscrezione, già pubblicata da TvBlog, circa l’approdo alla conduzione di questo programma di Cesara Buonamici. La vice direttrice del Tg5 ed opinionista del GF sarebbe perfetta. Mentre non sarebbero del tutto campate per aria le voci di queste ultime ore circa una possibile conferma di Myrta Merlino. Nel caso comunque ci potrebbe essere un effetto domino nei programmi giornalistici Mediaset del prossimo autunno sulle base delle scelte che presto verranno fatte sul programma che fu di Barbara D’Urso.