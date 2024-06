Temptation Island 2024: quando inizia, coppie, conduttore, tentatori

Torna Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che accompagnerà i telespettatori di Canale 5, durante i mesi di giugno e luglio 2024, con la sua undicesima edizione, non considerando le edizioni Vip e non tenendo conto anche della prima edizione in assoluto del programma, andato in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore.

Quando inizia Temptation Island 2024?

La nuova edizione del programma dovrebbe andare in onda a partire da giovedì 20 giugno o da giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale 5.

Temptation Island 2024: coppie, concorrenti

Temptation Island 2024: Siria e Matteo

La prima coppia presentata ufficialmente è quella composta da Siria e Matteo, fidanzati da 7 anni e provenienti da Massa Carrara. Siria, 22 anni proveniente da Gela ma che vive a Massa Carrara con il suo fidanzato, ha deciso di contattare il programma perché, dopo una serie di grandi cambiamenti, tra i quali quello riguardante il suo aspetto fisico (Siria pesava 130 chili e ne ha persi ben 85), vuole capire se Matteo la accetta ancora così com’è oggi. Marco, nel video di presentazione, ha dichiarato di essere geloso di Siria e di essere rimasto sorpreso davanti alla decisione della sua fidanzata di partecipare al programma perché, secondo lui, nella loro relazione, va tutto bene.

Chi sono i ragazzi single di Temptation Island?

I ragazzi single, o tentatori, che parteciperanno all’undicesima edizione di Temptation Island non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Chi sono le ragazze single di Temptation Island?

Le ragazze single, o tentatrici, che parteciperanno all’undicesima edizione del programma non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Temptation Island: il programma

Anche in quest’edizione, coppie stabili, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort in compagnia di ragazzi e ragazze single. Al termine dei 21 giorni, ma anche durante il percorso, le coppie si riuniranno nel cosiddetto falò di confronto per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

Durante il percorso, invece, i fidanzati e le fidanzate osserveranno a distanza il comportamento dei loro e delle loro partner attraverso una serie di filmati che verranno loro mostrati durante i falò, in presenza del conduttore, o nel pinnettu.

Dove fanno Temptation Island 2024?

Il programma viene registrato nel resort di lusso Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Temptation Island 2024: conduttore, chi conduce

Per la decima edizione, il programma sarà condotto da Filippo Bisciglia. Il conduttore romano, ex concorrente del GF 6, ha condotto tutte le edizioni tranne l’ottava, condotta da Alessia Marcuzzi e andata in onda nel settembre-ottobre 2020.

Dove vedere le vecchie edizioni di Temptation Island?

Le puntate della scorsa edizione di Temptation Island sono disponili sul sito di WittyTv.

Temptation Island su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Temptation Island anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.

Le puntate intere e altri contenuti video riguardanti il programma sono disponibili su WittyTv.