Temptation Island 2024, come è finito il secondo falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano? Gli spoiler

Oggi, mercoledì 24 e domani giovedì 25 luglio 2024, andranno in onda gli ultimi falò di confronto di ‘Temptation Island 2024‘. Sapremo finalmente come si concluderanno il viaggio nei sentimenti delle ultime coppie in gioco. Tra le decisioni finali più attese troviamo quella che riguarda una delle coppie più amate di questa edizione, ovvero quella formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

La scorsa settimana, la coppia aveva messo fino alla loro relazione. L’ormai ex fidanzato si è rifugiato tra le braccia della tentatrice, Maika. Filippo Bisciglia, però, ha promesso colpi di scena in vista del doppio appuntamento di questa settimana.

E’ il portale ‘Dagospia’, a svelare cosa accadrà stasera o domani alla coppia napoletana:

Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, l’ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfancularlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si divino, si spera, per sempre.

E le altre coppie impegnate nel viaggio nei sentimenti? Filtrano gli spoiler, le anticipazioni, i probabili scenari post ‘Temptation Island 2024’. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

Alex, molto vicino alla single Nicole, sarebbe stato avvistato, in alcuni locali della sua zona, senza la fidanzata Vittoria. Stessa sorte per Tony che sarebbe sparito dal radar di Jenny. Sarà davvero così? Voglia di preservare la privacy (per non violare il regolamento) in attesa della messa in onda o chiari indizi di due relazioni arrivate al capolinea dopo i 21 giorni dell’esperimento d’amore?