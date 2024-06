Siria Pingo e Matteo Vitali: chi è la prima coppia di Temptation Island 2024

Stasera, lunedì 3 giugno 2024, è stata annunciato, sui social ufficiali, la prima coppia di ‘Temptation Island 2024‘ in onda, nelle prossime settimane, in prima serata, su Canale 5. Si tratta di Siria Pingo e Matteo Vitali.

A contattare la redazione del programma, è stata la fidanzata, desiderosa di capire il pensiero del compagno sul loro rapporto:

“Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”

Il ragazzo, in un primo momento, non era stato informato da Siria ma, dopo un profondo confronto, ha deciso di accettare la proposta e intraprendere il viaggio dei sentimenti:

“Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me”

Chi è Siria Pingo di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Siria ha 22 anni ed è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara. Ha un profilo Instagram @siriapingo che, ad oggi, conta oltre 3100 followers. Ama la pizza e la pasta. E’ ufficialmente fidanzata dal 30 dicembre 2017. E’ un’impiegata amministrativa. Ha una sorella di nome Nicole.

Chi è Matteo Vitali di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo informazioni dettagliate su Matteo che si fa chiamare Mattè. Non conosciamo la sua età o il lavoro che svolge. Ha un profilo Instagram @matte.vitali.