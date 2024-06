Raul Dumitras e Martina De Ioannon: chi è la quarta coppia di Temptation Island 2024

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione (prevista per giovedì 27 giugno, in prima serata, su Canale 5, è stata svelata la quarta coppia che prenderà parte al viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island 2024‘. Si tratta di Raul Dumitras e Martina De Ioannon.

Conosciamoli meglio:

Martina: “Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può limitare la mia libertà”

Raul: “Non è così grave, sono semplicemente tanto innamorato”

Chi è Raul Dumitras di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo, ad oggi, informazioni sull’età o su che lavoro svolga il neo protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia. Sappiamo, però, che ha diversi tatuaggi sul corpo e che cura il proprio aspetto fisico attraverso la palestra. Ama i viaggi, la vita notturna ed il mare. Ha un profilo Instagram @raul_dumitras di oltre 10700 followers. Tra i suoi seguaci c’è anche Ilary Blasi.

Chi è Martina De Ioannon di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Martina è romana, ha 26 anni e lavora preso una nota osteria romana. Ha un profilo Instagram @martideioannon che, ad oggi, conta oltre 11300 followers. Ama il mare, la neve, uscire con gli amici, la vita notturna. E’ molto legata ai suoi ‘pelosetti’. Sfogliando i social, non è figlia unica. Ha un fratello e/o una sorella.

Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di un’utente convinta che la coppia non sia affatto in crisi e che abbia deciso di partecipare a ‘TI’ solo per un altro fine:

“Deia, oscura il mio nome. La quarta coppia di Temptation Island, Martina e Dumitras, lo stanno facendo solo per soldi. L’hanno studiato a tavolino, ma stanno belli e sereni! Lei è un’amica di una mia amica e le ha raccontato tutto”.

Ed ancora:

“Deia oscura il nome. Li ho visti circa due settimane fa al centro commerciale di Porta di Roma mano nella mano sorridenti. Sembrava tutto tranne che fossero in crisi”.