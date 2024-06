Gaia Vimercati e Luca Bad: chi è la sesta coppia di Temptation Island 2024

Oggi, giovedì 13 giugno, sui social ufficiali, è stata svelata la sesta coppia di ‘Temptation Island 2024‘, in partenza giovedì 24 giugno, in prima serata, su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Si tratta di Gaia Vimercati e Luca Bad.

Conosciamoli meglio attraverso le dichiarazioni rilasciate nella clip di presentazione:

Gaia: “Sono Gaia, ho 24 e vengo da Riccione. Sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario”.

Luca: “Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se posso essere una persona migliore in primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo”

Chi è Luca Bad di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Classe 1992, Luca Bad è un rapper, mc, italiano.

Il suo percorso artistico ha inizio all’età di 14 anni esibendosi in numerose dance hall e jam del Salento. In breve tempo è passato dai raduni clandestini alle piazze affollate delle principali città pugliesi per poi affermarsi nei più importanti fashion club d’Italia.

Nel 2014 è frontman di un radio conosciuta a sud dell’Italia e presenta al pubblico “Fuori dagli schemi” EP, disco interamente auto prodotto.

Nel 2016 viene contattato a realizzare sigle e jingle per la famosa radio “m2o” ed entra tra i guest del progetto discografico “Salento Calls Italy” diventando protagonista di numerosissimi live con artisti come Boom Da Bash, Sergio Sylvestre e Sud Sound System.

Il 2017 è un anno importante: diventa una delle voci della spiaggia più famosa d’Italia: il “Samsara Beach”. Nello stesso anno debutta con “Total Black”, il suo primo album in studio distribuito in tutti i negozi di musica e store digitali con all’interno featuring del calibro di Terron Fabio (Sud Sound System), Mama Marjas e Puccia (Après La Classe).

A fine dello stesso anno diventa frontman ufficiale del format “Vida Loca”, party urban, con il quale da ormai quattro anni è in tour nei migliori fashion club e dance floor d’Italia e d’Europa.

Tra il 2019 e il 2021 continua a mettersi in gioco nella discografia e pubblica sette nuovi singoli, di cui quattro in collaborazione con artisti internazionali riscontrando un discreto successo nella scena.

Ha 32 anni, è salentino ma vive a Riccione. Ha un profilo Instagram @luca_bad che, ad oggi, conta 17800 followers. E’ presente anche su Facebook con l’account @lucabadmc.

Chi è Gaia Vimercati di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Gaia ha 24 anni ed è di Riccione. Come il fidanzato, la ragazza ama viaggiare, il mare e ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Non sappiamo che lavoro faccia ad oggi. Ha un profilo Instagram @gaia_vimercati seguito da quasi 5000 followers. Ha un cane.