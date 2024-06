Alex Petri e Vittoria Bricarello: chi è la quinta coppia di Temptation Island 2024

Nelle scorse ore, sui social ufficiali, è stata svelata la quinta coppia di ‘Temptation Island 2024‘, in partenza, da giovedì 27 giugno, in prima serata, su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Si tratta di Alex Petri e Vittoria Bricarello.

Conosciamoli meglio:

Vittoria: “Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine”.

Alex: “Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l’avevo organizzata io”

Vittoria: “Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene…”

Alex: “Ma non è vero…”

Chi è Alex Petri di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Sul portale Giornalelavoce, si legge che Alex ha “36 anni ed è di Feletto, nel cuore del Canavese. Nato il 28 marzo 1988, Alex è noto per la sua vita dinamica e la sua passione per il divertimento, soprattutto in compagnia degli amici.

Di professione, Alex è un consulente energetico, un lavoro che lo tiene impegnato ma che gli lascia comunque il tempo per coltivare le sue passioni, tra cui spicca il calcio a 5. Infatti, Alex è un giocatore professionista e veste i colori bianco neri della società sportiva Castellamonte”.

Ha un profilo Instagram @alex_petri che, ad oggi, conta oltre 2400 followers.

Chi è Vittoria Bricarello di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Sempre sullo stesso sito veniamo a sapere che “Vittoria ha 34 anni, allenatrice di ginnastica artistica presso una società sportiva di Vercelli. Ex ginnasta di serie A e attualmente ballerina, ha inizia presto la sua avventura da ginnasta dove all’età di 13 anni l’atleta è soprannominata “la stella” grazie ai brillanti risultati ottenuti e di lì in poi è stato tutto un trionfo, prima con il raggiungimento del titolo di campionessa regionale e, dopo pochi anni, il riconoscimento interregionale”.

Il suo account Instagram, @viky.bri conta, ad oggi, oltre 14400 followers.