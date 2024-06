Jenny Guardiano e Tony Renda: chi è la seconda coppia di Temptation Island 2024

Stasera, 4 giugno 2024, sui social ufficiali, di ‘Temptation Island 2024‘, è stata annunciata la seconda coppia che prenderà parte al viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Jenny Guardiano e di Tony Renda.

“Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il deejay, è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire io e Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le sue chiavi di casa”.

Tu mi fai sembrare un mostro. Io ero una persona buona ai tempi.

Sei uno str..zo. Una ragazza mi contatta ed inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Ha scritto: “Che bel culetto”…

“In quel caso è stato hackerato il profilo”.

“Sei un attore da Oscar”

Chi è Tony Renda di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Non conosciamo l’età di Tony. Sfogliando i suoi social, sappiamo, però, che è nato l’11 settembre. E’ un deejay e vive a Catania. E’ impegnato sentimentalmente dal 16 maggio 2019. Ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Roma.

La sua attività come D.J. inizia nel 1995, come produttore nel 2000, cominciando a collaborare con alcune tra le più importanti Label italiane. Dal 1998 ha iniziato, nuove collaborazioni con progetti importanti. A far accrescere la propria notorietà in Italia all’estero, soprattutto in Spagna dove è considerato tra i più importanti Dj e produttori Italiani.

Negli ultimi anni, grazie anche all’apporto delle sue produzioni, ha avuto l’opportunità di suonare in importanti club nazionali ed esteri come il Mocambo (Valentia), Space-Kristal (Bucarest), Paradiso (Amsterdam), Alcatraz (Milano), The Queen (Parigi), Odissea (Treviso) e tanti ancora…

Dal 2002 ha iniziato a lavorare a etnaland dove ha avuto molti contatti con (MSC Crociera), (Costa Crociera) concludendo con i migliori party organizzati a Dublino.

Ha un profilo Instagram @dj_tonyrenda che, ad oggi, conta oltre 2700 followers.

Chi è Jenny Guardiano di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Jenny ha 26 anni ed è di Catania. Si occupa di Extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente. Ha un profilo Instagram @jennyguardiano seguito da 12 mila followers.