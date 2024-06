Ormai sta volgendo al termine la difficile esperienza televisiva nell’access prime time di Rete 4 di Prima di domani. Il talk show diretto e condotto da Bianca Berlinguer, alla fine della fiera, non è riuscito a superare, ma neppure ad eguagliare i risultati di ascolto del programma che lo ha preceduto nella passata stagione tv. Prima di domani viaggia infatti quest’anno attorno ad una media del 3% di share a fronte del 4,5% di Stasera Italia dello scorso anno condotto da Barbara Palombelli (Nicola Porro in autunno ha fatto una media del 4,15% di share). Stasera Italia pure nel fine settimana ha viaggiato quest’anno con una media di poco sopra il 3% di share.

Prima di domani al di sotto della precedente serie di Stasera Italia

Prova quindi, per quel che riguarda gli ascolti, non superata per Prima di domani, con Bianca Berlinguer che molto probabilmente nella prossima stagione tv conserverà solo il prime time del martedì. Slot quello dove per altro ormai non brilla neppure più la prima parte di trasmissione con Mauro Corona, come le nostre curve hanno testimoniato. Spazio quello che ai tempi di Rai3 gli faceva toccare anche il 10% di share. Ma torniamo all’access prime time, occupandoci per ora dell’estate.

Stasera Italia nell’access time estivo di Rete 4

Mediaset ha deciso di rispolverare la testata di Stasera Italia anche nei giorni feriali nella prossima estate. Dunque l’access prime time estivo di Rete 4 sarà sotto la testata di Stasera Italia, con l’approdo di un nuovo conduttore. Alla guida di Stasera Italia estate, come anticipato da Giuseppe Candela, ci sarà Roberto Poletti, reduce dalla conduzione di Mattino 4, la desinenza di fine mattinata del più celebre Mattino 5. Il programma cioè in onda su Rete 4 tutti i giorni feriali, fra le 11 e le 12 che Poletti conduce insieme a Federica Panicucci.

Roberto Poletti conduttore di Stasera Italia estate, pronto anche per l’autunno

Stasera Italia estate quindi guadagna un conduttore nuovo nella persona di Roberto Poletti. Secondo quanto ci risulta, questa esperienza estiva alla guida del celebre access prime di Rete 4 per il buon Poletti potrebbe essere il preludio per un suo impegno anche nella prossima stagione tv nella medesima fascia oraria di Rete 4, ereditando quindi lo spazio occupato quest’anno da Bianca Berlinguer. Accadrebbe quindi un po’ quello che accadde anni fa, quando da debuttante alla conduzione di Unomattina estate, si guadagnò la conferma di quel programma anche nella sua versione invernale.