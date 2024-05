Gasparri va a La7 e ironizza sui bassi ascolti della Berlinguer: “La sera la surclassate, viaggia al 3%”

Affondo di Maurizio Gasparri contro Bianca Berlinguer. Il senatore di Forza Italia ha ironizzato sui dati d’ascolto registrati da Prima di Domani ma, aspetto ancora più curioso, lo ha fatto a La7, sottolineando come la trasmissione venga costantemente battuta da Otto e mezzo.

“C’è la Berlinguer che incassa sconfitte tutte le sere – ha affermato l’ex ministro – un vostro programma di tendenza della sera surclassa Rete 4. Faccio un commento positivo: Rete 4 viaggia al 3% la sera alle otto e mezzo, una catastrofe. Questo è un problema loro”.

Ospite in studio a L’aria che tira, Gasparri ha parlato anche della linea editoriale della rete diretta da Andrea Salerno: “Io qui ci vengo, siete cortesi, mi invitate. Non tutti i programmi di La7 invitano tutti. Io ci vengo a La7, quindi affermo la democraticità di alcuni programmi, non di tutti”. Probabile che nel mirino del parlamentare ci fossero soprattutto Propaganda Live e Piazzapulita di Corrado Formigli.

Tornando alla stoccata nei confronti della Berlinguer, l’episodio giunge a qualche mese di distanza dal retroscena riportato dal Fatto Quotidiano lo scorso gennaio, quando – secondo la testata diretta da Marco Travaglio – Gasparri chiese di intervenire in diretta nel corso di una puntata in cui si parlava di cybersicurezza e si accennava all’inchiesta di Report che lo riguardava.

Accusato in diretta da Giuseppe Conte, l’esponente azzurro – sempre stando alla ricostruzione del Fatto – si sarebbe presentato il giorno seguente all’esterno degli studi di Mediaset e avrebbe preteso il diritto di replica e un invito ‘riparatore’ da parte della Berlinguer. Richieste che non sarebbero state accolte dalla conduttrice e che avrebbero ulteriormente indispettito Gasparri. Fino alla ‘vendetta’ di oggi da parte di quest’ultimo.