Focus ascolti: Pomeriggio 5, Prima di domani. l’isola dei famosi ed un primo bilancio sui cambiamenti

Anche se la tv è abitudine, come diceva una vecchia volpe del piccolo schermo come Maurizio Costanzo, non possono passare inosservati i dati di ascolto relativi alla campagna acquisti messa in campo da Mediaset la scorsa estate. Ormai la stagione televisiva 2023-2024 sta volgendo al termine. Maggio è il mese che solitamente decreta la chiusura della stagione televisiva delle reti generaliste, prima che il palinsesto estivo, fatto solitamente di repliche e programmi light prenda il sopravvento.

La campagna acquisti Mediaset dell’estate 2023 alla prova degli ascolti

La campagna acquisti di Mediaset della scorsa estate era stata annunciata e ripresa in pompa magna dai vari media e vedeva l’ingresso nella scuderia di Cologno Monzese di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. Poi di Bianca Berlinguer, prima nel prime time del martedì e poi da gennaio nell’access di Rete 4 al posto dello Stasera Italia di Barbara Palombelli. Più recentemente ecco la decisione di togliere Ilary Blasi dalla conduzione de L’isola dei famosi per metterci la Vladimir Luxuria.

Tutto questo, secondo le intenzioni dell’attuale editore di Mediaset, per inserire forze nuove nel palinsesto informativo del biscione, attraverso volti radicati in altre reti. Il tentativo sotto traccia, ma neppur tanto, era quello di portarsi appresso quel pubblico/target che le seguiva precisamente a La7 e a Rai3. Qui naturalmente ci riferiamo a Myrta Merlino e a Bianca Berlinguer.

I numeri di Pomeriggio 5, Prima di domani e dell’Isola dei famosi

Ebbene, al netto della questione editoriale, come sono andati gli ascolti? I numeri ci dicono che tutte e tre le nuove conduttrici hanno fatto peggio rispetto a chi c’era prima di loro. Precisamente Pomeriggio 5 nella versione attuale accusa un calo di un punto e mezzo rispetto alla passata edizione. Calo di un punto virgola due per l’access prime time di Rete 4 con Prima di domani che ottiene una media del 3,3% a fronte del 4,5% di Stasera Italia versione Palombelli (4,15% versione Porro).

Le perplessità sulla conduzione di Vladimir Luxuria

Ancora più complicata la questione ascolti per quel che riguarda l’Isola dei famosi con una media quest’anno del 17,64% di share a fronte del 19,95% della passata edizione condotta da Ilary Blasi. A proposito dell’Isola dei famosi va detto che secondo quanto ci risulta la società di produzione che realizza il programma per Mediaset, dicasi Banijay, pare che abbia espresso ai dirigenti del biscione tutti i suoi dubbi circa la decisione di affidare la conduzione dell’Isola 2024 a Vladimir Luxuria, questo già prima del debutto del programma su Canale 5.

Perplessità che si sono poi palesate in forma ancora maggiore dopo i risultati, come abbiamo visto inferiori alle aspettative di questa edizione dell’Isola su Canale 5. Certamente questi dati danno ancora maggior valore al 19,5% portato a casa nella sua lunga stagione da poco terminata del Grande fratello, programma pure quello passato al setaccio dal nuovo corso di Colongo Monzese.

La tv è abitudine, una seconda possibilità?

Dunque per quel che riguarda gli ascolti, le novità in tema di conduzioni messe in campo da Mediaset nella stagione tv che sta per terminare, possiamo dire che non hanno dato i risultati sperati, per ora. Vedremo se si correrà ai ripari già da settembre con cambi di conduzione, fatti però stavolta da rimescolamenti interni, o se si deciderà di dare una seconda chance. Campagne acquisti stavolta, almeno all’orizzonte non se ne vedono. D’altronde la tv è abitudine, come diceva il grande Maurizio Costanzo, quindi una seconda occasione ci può essere per tutti.