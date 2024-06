Siamo arrivati alla finale dell’Isola dei Famosi 2024, edizione non particolarmente fortunata (tra ritiri e ascolti) del reality show di Canale 5. Alla conduzione, quest’anno, troviamo Vladimir Luxuria (dopo le ultime annate con Ilary Blasi al timone) e con due nuovi opinionisti, Sonia Bruganelli (nota anche per aver ricoperto il medesimo ruolo al Grande Fratello Vip) e Dario Maltese, volto del Tg5 (e in arrivo a Mattino 5 nel periodo estivo). Chi sarà il vincitore di questa edizione? Lo scopriremo stasera con la finalissima in onda dalle 21,30 circa. Noi di TvBlog, ovviamente, seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Isola dei famosi 2024, finale (anticipazioni)

Nella puntata finale dell’Isola dei famosi non mancheranno le sorprese per i finalisti riusciti ad arrivare fino a questo punto del gioco. A poche ore dal riabbracciare amici e parenti, anche per loro ci saranno inaspettati incontri.

I finalisti sono Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron.

Intanto, Edoardo Franco e Aras Senol sono al televoto e uno dei due sarà eliminato a un passo dalla finalissima.

Isola dei famosi 2024, i concorrenti

I concorrenti di questa diciottesima edizione attualmente in gara sono:

Joe Bastianich (imprenditore e volto televisivo),

Francesca Bergesio (Miss Italia 2023),

Matilde Brandi (Showgirl),

Dario Cassini (personaggio tv)

Linda Morselli (modella)

Karina Sapsai (modella)

Rosanna Lodi, personaggio tv

Luce Caponegro (in arte “Selen” ex attrice cinema hard),

Artur Dainese (Modello),

Peppe Di Napoli (pescivendolo),

Pietro Fanelli (poeta influencer),

Edoardo Franco (chef),

Khady Gueye (modella),

Samuel Peron (ballerino e maestro Ballando con le stelle),

Tonia Romano (vigile del fuoco),

Aras Senol (attore),

Edoardo Stoppa (volto tv, conduttore, ex inviato Striscia la Notizia),

Marina Suma (attrice),

Alvina Verecondi Scortecci (avvocato penalista),

Valentina Vezzali (campionessa di scherma),

Maitè Yanes (attrice spagnola),

Greta Zuccarello (ballerina).

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi 2024 in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.