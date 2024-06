Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria: “Bersagliata da critiche, frecciatine e gufate. Ora voglio farmi un safari in Kenya”

La finale che ha visto l’incoronazione dell’attore turco Aras Senol della dizi Terra Amara ha registrato l’ascolto più basso di sempre. L’Isola dei Famosi 2024 si è rivelata un disastro sotto tanti punti di vista non solo per quanto riguarda l’Auditel: una volta espulso, Francesco Benigno si è lasciato andare a commenti transfobici sui social contro la conduttrice Vladimir Luxuria.

La diretta interessata per tutta risposta ha preferito non denunciarlo in quanto l’attore siciliano, che navigherebbe in cattive acque, sarebbe stato costretto a risarcirla. Successivamente sono arrivati gli insulti dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

La conduttrice si è dunque sfogata sul settimanale Mio: “Non sono un’ingenua, so che quando si conduce una trasmissione si è sotto gli occhi di tutti. Sapevo quindi che sarei stata bersagliata da critiche, frecciatine e gufate. Le critiche vanno benissimo, possono anche essere costruttive. La cosa che non sopporto sono gli insulti. E quando rispondo, non lo faccio solo per me, ma anche per chi, come me, deve imparare a reagire, non a incassare senza alzare la testa”.

L’ex compagno di Belen Rodriguez aveva detto a proposito di Luxuria: “Un uomo vestito da donna in un prima serata non si può tollerare. Un uomo col pisell* truccato con le t*tte finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male“. Parole che hanno stupito l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista, che ospite del programma Turchesando di Radio Cusano Campus aveva dichiarato:

“Cerco di prendere il meglio delle critiche per imparare. Ma questo insulto, cosa ho da imparare da questo? Quando ho vinto l’Isola nel 2008 mi disse ‘tu dovresti condurre un programma con Belen’. Poi lui si era dichiarato bisessuale, la presunta storia con Giacomo Urtis, non pensavo potesse dire certe cattiverie. Come sai io conduco anche un programma radiofonico, e gli avevo fatto pure gli auguri perché sta diventando papà, sperando lo facesse migliorare!”.

Per quanto riguarda il futuro, la presentatrice Mediaset ha dichiarato che a breve partirà per un soggiorno in Kenya e di aver già avvisato il suo agente che per un periodo non si sentiranno. Intanto, nel 2025 Vladimir Luxuria sarà ancora direttrice artistica del Lovers Film Festival di Torino del 2025 (una rassegna di cinema LGBTQIA+) e attrice in teatro con Princesa.