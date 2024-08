L’Isola dei Famosi 2025: chi sarà la conduttrice?

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per la stagione 2024 – 2025, Pier Silvio Berlusconi aveva rassicurato tutti i fan de ‘L’Isola dei Famosi‘ sulla riconferma del programma per il prossimo anno:

“Noi siamo convinti che sia un format che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati. In Italia, non da quest’anno, siamo onesti da alcune stagioni, c’è un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione”.

Come ogni stagione, però, c’è un rebus da risolvere… ed è quello della conduzione, nudo cruciale del rinnovamento di un programma. ‘L’Isola dei Famosi’, però, dopo tante edizioni, ha bisogno di uno sprint maggiore con scelte autorali differenti, idee nuove ed un cast all’altezza delle aspettative.

Dopo settimane di silenzio, l’ultima presentatrice, Vladimir Luxuria (subentrata ad Ilary Blasi) ha rotto il silenzio (dalle pagine di ‘Nuovo Tv’) sul suo futuro all’interno del reality Mediaset: “Il mio ruolo per la prossima edizione? Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro”.

Nelle ultime ore, ‘Il Messaggero’ ha intervistato Elenoire Casalegno, inviato della ultima Isola, indicata come la possibile erede di Luxuria: “Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente”. Il quotidiano, inoltre, riporta che “la decisione sarebbe già presa”. E c’è chi, nelle ultime ore, ha parlato di un avvicendamento tra la Casalegno e Luxuria che potrebbe tornare in gioco in un altro ruolo (come opinionista o inviata, panni che ha indossato non poco tempo fa).

E se, invece, tornasse in gioco nuovamente Ilary Blasi dopo il clamoroso addio della penultima Isola? Oppure, il colpo di scena sarebbe arruolare un conduttore rompendo la liturgia di una conduzione tutta al femminile. Il totonomi continua…