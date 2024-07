L’Isola dei Famosi è tutta vera? Il racconto degli ex naufraghi

Nel corso della conferenza stampa dei palinsesti per la stagione 2024 – 2025, Pier Silvio Berlusconi ha confermato una nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ auspicando l’arrivo di una nuova squadra autorale che possa ridare nuova linfa ad un programma che, negli ultimi anni, ha attraversato un periodo di sofferenza.

In tutte queste edizioni, i telespettatori da casa si sono sempre interrogati sul fatto che quello che guardiamo in prime time o durante il daytime sia veritiero o frutto di un abile ‘tagli e cuci’ da parte di autori e produzioni. In particolare, focalizzano l’attenzione sulle privazioni (‘davvero mangiano solo riso e cocco?!’, sull’effettiva perdita di peso e sulle precarie condizioni di vita sulle varie spiagge dell’arcipelago honduregno.

L’Isola dei Famosi inedita raccontata da Edoardo Tavassi

A svelare alcuni retroscena inediti dell’adventure game di Canale 5, in questi giorni, ci hanno pensato alcuni ex naufraghi. Come Edoardo Tavassi, concorrente della sedicesima edizione, che ha raccontato di aver fatto alcune azioni poco regolari durante la permanenza in Honduras:

“Devo raccontare una cosa. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno. Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni.

Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla Iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio!. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco”

Soleil Sorge ricorda l’esperienza come naufraga de L’Isola dei Famosi

Anche Soleil Sorge, concorrente nel 2019, in una recente intervista, ha fugato, una volta per tutte, i tanti dubbi del pubblico:

“Parti per l’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia, alla pesca più che altro per procacciarsi cibo, non ci danno le merendine di nascosto purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito. Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia delle reazioni o mancanze; la produzione sta attenta anche a questo”.