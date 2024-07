Si è svolta a Cologno ieri sera, 16 luglio 2024, la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione 2024/2025. Queste settimane, per gli amanti della tv, sono cruciali per poter scoprire gli impegni professionali dei propri beniamini e per chi, invece, spera di ritrovare i programmi che segue con passione, che magari già conosce, o per venire a conoscenza dei progetti inediti in arrivo nei prossimi mesi. Se venerdì si terranno quelli della Rai, oggi vi abbiamo riportato le novità delle reti Mediaset, per Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Pier Silvio Berlusconi ha ovviamente sottolineato il grande apporto che assicurano, a livello di ascolti, i programmi ideati e condotti da Maria De Filippi. Che si tratti di Temptation Island (quest’anno ancora più con numero monstre a livello di share), di Amici, Tu sì que vales e Uomini e Donne, gli ascolti non mancano mai e assicurano – nelle rispettive fasce orarie – riscontri più che positivi. Nei prossimi mesi si aggiungeranno almeno due (anche se Pier Silvio Berlusconi spera 3…) serate evento ideate da Silvia Toffanini e Maria De Filippi per omaggiare e celebrare il successo di diversi ex volti del programma, ai vertici delle classifiche musicali negli anni (non possiamo non pensare ad Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia, tra i tanti nomi). Amici/Verissimo è in progettazione, andrà in onda e vuole evidenziare – tra racconti, ospiti ed esibizioni – quanto il talent show possa essere un trampolino di lancio per gli aspiranti cantanti e ballerini, dopo più di vent’anni dalla prima edizione. Prodotto da Fascino, vedrà Silvia Toffanin alla conduzione.

Ci sono novità, come già anticipato, da The Ultimate Entertainer al ritorno atteso e annunciato (più volte) de La Talpa. Non sarà in diretta, vedrà un cast composto esclusivamente da personaggi famosi e alla conduzione ci sarà Diletta Leotta, “il volto giusto per questo programma”. La messa in onda è prevista per metà ottobre, ancora non si sa ancora in che giorno. Ma la novità più curiosa è che il connubio con Mediaset Infinity. Le puntate saranno caricate sulla piattaforma streaming prima della messa in onda (“Anche se sappiamo che può essere un rischio per gli ascolti del Prime Time ma abbiamo fiducia”) con contenuti speciali inediti. Situazione analoga quando sarà trasmessa su Canale 5 con l’aggiunta di parti non presenti, invece, su Mediaset Infinity.

Ad aprire la stagione sarà la seconda edizione di Temptation Island, poi il Grande Fratello (“indicativamente per metà settembre, come sempre”), poi “La talpa”.

E l’Isola dei famosi? Pier Silvio Berlusconi è convinto che il programma possa dare ancora molto. Ha sottolineato il successo dell’ultima edizione in Spagna ed è convinto che, con un nuovo lavoro da parte del settore autoriale, si possa lavorare su una nuova Isola. Al momento è prevista nel 2025 ma è tutto in divenire, a partire dalla conduzione che, al momento, resta senza un nome ipotetico.

Ribadisce, durante la conferenza, di non aver messo in moto nessuna guerra contro il trash, come si sente dire in giro. Ma, ribadisce, quello su cui vuole puntare è il rispetto per il pubblico. Meno personaggi estremi nel cast, interessati alla telecamera e costruiti, più spontaneità e storie. “Il reality deve essere reality” sottolinea più volte, come a voler specificare che non ci deve essere nessuna “censura” preventiva o postuma.

Ilary Blasi? Berlusconi sottolinea il successo di Battiti Live che ha avuto un boom di ascolti e si congratula con tutto il gruppo di lavoro che è riuscito a confezionare un programma adatto alla prima serata di Canale 5, dopo la promozione da Italia 1. Sul futuro della conduttrice, Berlusconi non si sbilancia: non esclude un possibile coinvolgimento, se ci fosse un programma adatto, e spera – comunque – di rivederla al timone dei Battiti Live anche nel 2025.

Italia 1 sta portando soddisfazioni. Evidenzia come sia diventata una rete che assicura grandi numeri anche solo con le pellicole cinematografiche, oltre che con il riscontro de “Le Iene” e di “Inside”. Ci saranno delle novità nei prossimi mesi ed evidenzia come questa decisione sia anche una sorta di sfida. Prodotti inediti possono essere ben accolti dal pubblico ma anche respinti. Nonostante si potesse mantenere la linea editoriale degli ultimi tempi, si è voluto dare ossigeno nuovo con produzioni che vogliono arricchire (ancora di più) l’offerta della rete.

Infine, parlando di Rete 4, sottolinea come sia accesa costantemente, per quanto riguarda l’informazione, dibattiti e attualità. Ci sono ben 6 serate alla settimana con produzioni e talk legati al mondo della cronaca e della politica, con volti diversi, da Bianca Berlinguer (che raddoppia anche alla domenica), Mario Giordano e Paolo del Debbio (che prende in eredità l’access di Rete 4).

Specifica che l’arrivo di Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer non è una “bocciatura” nei confronti della conduttrice bensì un cambio di volti come già successo in passato, con lo stesso Del Debbio, Palombelli nella medesima fascia oraria. Non sarà facile (visto anche le novità di Amadeus al Nove, con un ulteriore offerta) ma confida nel mantenere costante il seguito del pubblico in quel segmento. Confermato anche Mattino 4, dopo l’esperimento degli ultimi mesi.