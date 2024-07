Palinsesti Italia 1 2024/2025, ecco i programmi confermati nelle prossime stagioni e le novità in arrivo in prima serata

Martedì 16 luglio 2024 sono stati annunciati, a Cologno, i palinsesti Mediaset per il 2024/2025. Un incontro con la stampa nel quale era presente anche TvBlog e, durante la conferenza, sono stati annunciati anche i programmi in onda nei prossimi mesi su Italia 1. Le certezza rimangono, a partire dai film – soprattutto di produzione americana- che assicurano buoni risultati a livello di share e di ascolti. Tra i prossimi arrivi segnaliamo The Batman, Jurassic World – Il dominio, Minions 2 e Bullet Train.

Ovviamente confermate “Le Iene” in prima serata, insieme allo spin off “Inside” che affronta diversi temi e argomenti con reportage e inchieste.

Insieme ai due pilasti della rete Mediaset, tornano anche “Italia Uno On Stage” con protagonisti i comici più quotati e apprezzati del panorama italiano e anche “Zelig Lab“. Il secondo titolo è indirizzato, nei piani iniziali, nella seconda serata di Italia 1 ma, lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato come non siano da escludere anche incursioni in prima serata, a partire dalle 21.25 circa.

E passiamo alle novità. Sono principalmente 3 i nuovi titoli per i prossimi mesi della programmazione di Italia 1.

La prima novità è “Max Working” con protagonista Max Angioni, volte de “Le Iene”. Ospite della presentazione dei palinsesti Mediaset, ha spiegato come l’idea alla base del programma sia la frase che, spesso, alcuni comici si sentono dire: “Ma vai a lavorare!”. Ed è proprio questo il concept. Nella breve anteprima, lo vediamo alle prese con Roberta Tagliavini di “Cash or Trash” mentre lo mette alla prova come stagista. I sorrisi non mancano, in questi minuti, ve lo assicuriamo.

Il secondo titolo è “Pleased to Meet You“. Di questo programma sono poche le informazioni ma al centro del concept ci sono interviste.

Ultima novità prevista per i prossimi mesi è “Il formicaio“. Si tratta di un format tv spagnolo che parla argomenti di commedia, scienza, magia e politica. Il conduttore fa delle domande scherzose a tutti gli ospiti presenti. Tra i più famosi che sono stati invitati in questo programma vi sono stati i Tokio Hotel, Miley Cyrus e la famosissima stella colombiana Shakira.

Infine, le prime partite della Coppa Italia saranno trasmesse su Italia 1 mentre – successivamente – quelle più importanti andranno in onda su Canale 5, in prima serata.