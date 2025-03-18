Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 18 marzo 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti. Dal 18 febbraio, il programma va in onda anche il martedì, con la versione Le Iene Show, con un taglio più leggero e divertente rispetto all’appuntamento della domenica.

Le Iene Show, ospiti stasera 18 marzo 2025

Ospiti della puntata sono i Coma Cose e l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Le Iene Show, servizi stasera 18 marzo 2025

Nic Bello ha seguito per cento giorni una dieta vegana per misurarne gli effetti sul suo corpo. Il suo percorso è stato monitorato da medici per valutare i cambiamenti nella composizione corporea, nei livelli ormonali e nelle prestazioni fisiche. Durante il suo viaggio, l’inviato ha imparato a fare la spesa dosando correttamente i nutrienti, ha scoperto nuove tecniche di cucina insieme alle due creator di Cibo Supersonico – una delle quali racconterà i benefici della dieta vegana nel suo personale percorso oncologico – e ha incontrato la giornalista Giulia Innocenzi e lo speaker Marco Mazzoli. Inoltre, ha visitato un rifugio che ospita animali sottratti alla macellazione.

Il nuovo gioco “Questa la so”

Novità dell’appuntamento del martedì è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che per la prima volta coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

Le Iene Show, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutti i martedì, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene Show?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.