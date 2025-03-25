Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 25 marzo 2025, de Le Iene Show? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti. Dal 18 febbraio va anche in onda di martedì nella versione “Show”.

Le Iene Show, ospiti stasera 25 marzo 2025

Ospiti della puntata sono Gabry Ponte, Vladimir Luxuria e Fabrizio Moro.

Le Iene Show, servizi stasera 25 marzo 2025

Nicolò De Devitiis ha trascorso con Shiva le prime ore di libertà, dopo che martedì scorso il tribunale gli ha ridotto la pena e revocato gli arresti domiciliari. Lo scorso luglio, il rapper era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione. Insieme festeggeranno la ritrovata libertà facendo le cose che più sono mancate a Shiva in questi due anni di detenzione: andare al cinema ed esibirsi dal vivo, un ritorno sul palco che riserverà un momento inatteso e significativo. I due si recheranno anche ‘sul luogo del delitto’, il piazzale davanti al suo studio di registrazione dove Shiva, rispondendo a un agguato, aveva sparato contro due membri di una gang rivale. In realtà le “48 ore con Shiva” erano iniziate mesi fa: l’inviato lo aveva raggiunto nella casa in cui stava scontando i domiciliari, condividendo la sua quotidianità con il figlio appena nato. Tra partite a calcetto in terrazzo e pannolini da cambiare, l’incontro è diventato un’occasione per riflettere sul percorso artistico e personale del rapper, sugli errori e sui suoi sogni per il futuro.

A due giorni dalla sentenza sul caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni, che ha portato a sei condanne e sei assoluzioni, Alice Martinelli ripercorre quanto accaduto in provincia di Reggio Calabria. I genitori di una delle vittime, che hanno scelto di parlare per la prima volta a volto scoperto, raccontano all’inviata le difficoltà affrontate, dal momento delle prime denunce fino a oggi.

In alcune partite della Serie A italiana di basket sarebbero stati assegnati, ad alcuni giocatori, degli assist e dei rimbalzi inesistenti. Una svista? No, in realtà gli addetti alle statistiche, usati dalla società di Scafati Basket quando la squadra gioca in casa, l’avrebbero fatto volontariamente per far vincere delle scommesse. Nel servizio di Stefano Corti, la ricostruzione di quanto emerso finora. Tra gli scommettitori ci sarebbe anche l’addetto stampa della squadra. Il presidente della Givova Scafati Basket, Alessandro Rossano, ha respinto ogni accusa di coinvolgimento e allontanato i diretti interessati. Ma non sarebbe l’unica società al centro della vicenda.

Il nuovo gioco “Questa la so”

Novità dell’appuntamento del martedì è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che per la prima volta coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

Le Iene Show, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutti i martedì, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene Show?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.