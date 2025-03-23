Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, domenica 23 marzo 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 23 marzo 2025

Per ora, non sono stati annunciati ospiti.

Le Iene, servizi stasera 23 marzo 2025

Dopo aver raccolto la testimonianza di un supertestimone che ha deciso di parlare dopo 18 anni, Alessandro De Giuseppe torna a occuparsi del caso Garlasco, di nuovo al centro dell’attenzione grazie alla riapertura delle indagini con una nuova ipotesi investigativa. Nel servizio si approfondirà un interrogativo di centrale rilevanza emerso negli ultimi giorni: il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara è utilizzabile ai fini investigativi? Attraverso un documento esclusivo, inoltre, verrà ricostruita in dettaglio la vicenda relativa a tale esame genetico, per provare a fare chiarezza su un elemento cruciale dell’inchiesta.

Nicolò De Devitiis ha passato due giorni insieme a Kid Yugi, uno dei rapper più amati dai giovani e tra i più promettenti della nuova generazione. Un viaggio partito dal suo paese d’origine, Massafra, in provincia di Taranto, per delineare un ritratto inedito dell’artista tra musica, radici e visioni future. Durante le 48 ore insieme, tappa anche a Taranto, dove il rapper riflette sullo stabilimento dell’Ilva che, secondo lui, se da un lato offre lavoro, dall’altro inquina e uccide. Kid Yugi esprime il desiderio che la città possa un giorno vivere un nuovo rinascimento e tornare a splendere della luce che merita.

Nel servizio di Nina alcuni aggiornamenti su Matilde, la ragazzina sparita da ormai undici anni insieme a sua madre Carlotta.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.