I Palinsesti Mediaset 2024-25 non riservano particolari sorprese, men che meno per l’offerta di Rete 4: diamo un’occhiata

Il palinsesto di Rete 4 per la stagione 2024-2025 è all’insegna della copia conforme alla precedente. L’informazione resta il caposaldo della programmazione di prime time e ritrova i nomi e i titoli che ormai che costituiscono l’ossatura della rete da anni. Ritroviamo dunque Quarta Repubblica con Nicola Porro, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, Fuori dal Coro con Mario Giordano, Dritto e Rovescio con Paolo del Debbio ed È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Ed è proprio su questi ultimi due nomi che si concentrano le principali novità della prossima stagione tv.

Due appuntamenti per Berlinguer, Del Debbio anche in access

Come dicevamo, Bianca Berlinguer raddoppia nel prime time settimanale di Rete 4: all’ormai consueto appuntamento del martedì – mutuato dalla collocazione originaria su Rai 3 – si aggiunge il prime time della domenica, che si configura come una sfida non proprio semplice. Il doppio appuntamento con È sempre Cartabianca avrà inizio con il mese di ottobre.

L’access prime time è invece di Paolo Del Debbio.

Un nuovo arrivo nel prime time di Rete 4, però, c’è: si tratta di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione ‘sui generis’ condotto da Roberto Giacobbo, che lascia Italia 1 alla ricerca di un ‘rifugio’ sicuro nel palinsesto Mediaset. Ricordiamo che la precedente stagione è stata interrotta all’improvviso: ora si cerca uno spazio più consono al programma.

Nel daytime torna Mattino 4

Anche l’offerta di daytime di Rete 4 non conosce modifiche. Viene confermato l’esperimento di Mattino 4, che si aggiunge agli appuntamenti ormai canonici come Tempesta d’Amore e La signora in giallo al mattino e Lo sportello di Forum e Tg4 – Diario del giorno nel pomeriggio.

In buona sostanza, la rete ha trovato una propria ‘dimensione’ e una propria identità; a quanto pare non c’è nessuna intenzione di modificarne natura e struttura.