Il suo Dritto e rovescio è stato fra i talk show giornalistici più visti della stagione televisiva appena terminata. La media di questa stagione è stata del 6,30% di share. Ascolti talmente buoni che gli sono stati chiesti dei raddoppi settimanali, come il Grande fratello. Insomma il suo programma è stato per Rete 4 quello che è stato il Grande fratello per Canale 5. Un programma che ovunque lo posizioni ti porta a casa il risultato. Il tutto in silenzio, senza sgomitare, senza parlare male dei colleghi. Grazie a tutto questo per la stagione televisiva a venire c’è aria di promozione per Paolo Del Debbio.

Paolo Del Debbio designato all’access prime time di Rete 4

Secondo quanto apprendiamo infatti il bravo giornalista toscano sarà il titolare dello spazio giornalistico dell’access time di Rete 4. Dal prossimo mese di settembre dunque Del Debbio condurrà il programma giornalistico che accompagna il pubblico di Rete 4 dal preserale e fino al prime time. Paolo Del Debbio comunque, nonostante questo nuovo impegno quotidiano, resterà al timone della prima serata del giovedi di Rete 4 con il suo Dritto e rovescio.

Niente conferma per Bianca Berlinguer ed il suo Prima di domani

Niente conferma dunque per Bianca Berlinguer che lascia l’access time di Rete 4 bollato da Auditel con ascolti al di sotto delle aspettative. Sostanzialmente sotto di un punto rispetto alla gestione precedente in mano a Barbara Palombelli. Probabile che a “compensazione” di questo taglio, Mediaset possa offrire a Bianca Berlinguer un altro spazio televisivo, perché no quello che era proprio di Paolo Del Debbio nel raddoppio domenicale del suo Dritto e rovescio.

Bianca Berlinguer verso il raddoppio settimanale in prime time?

Al netto di tutto comunque crediamo che la decisione di Mediaset di designare Paolo Del Debbio nuovo padrone di casa dell’access informativo di Rete 4 sia cosa buona e giusta. Un giusto riconoscimento alla professionalità di un giornalista senza peli sulla lingua e dalla parte della gente, come lui stesso ha sempre amato sottolineare e cosa da rimarcare da sempre in forza a Mediaset.