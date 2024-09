Paolo Del Debbio torna con la settima edizione del talk show di Rete 4 in cui con ospiti e servizi commenta i fatti della settimana in Italia

Anche per la stagione 2024-2025 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio. Giunto alla settima edizione, il talk show condotto dal giornalista Paolo Del Debbio propone nuove interviste ad esponenti della politica e non solo, ma anche numerosi dibattiti con ospiti ed esperti. Se volete saperne di più su questa stagione, proseguite nella lettura!

Dritto e Rovescio stasera

Puntata 12 settembre 2024

Paolo Del Debbio intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel corso della serata un ampio approfondimento è dedicato al tema della sicurezza, dopo la presa di posizione del premier Giorgia Meloni che ha dichiarato che questa sarà la priorità dei prossimi mesi. Spazio, inoltre, a un’analisi sulla situazione economica in Italia, tra carovita e provvedimenti del Governo, mentre l’esecutivo è al lavoro in vista della manovra finanziaria da varare. Tra gli ospiti, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Cattaneo, Michele Gubitosa, Giuliano Granato, Diana De Marchi, Isabella Tovaglieri e Luca Paladini.

Quando va in onda Dritto e Rovescio?

Il programma torna in onda con la sua settima edizione a partire da giovedì 12 settembre 2024, alle 21:25, su Rete 4. Dritto e Rovescio mantiene così la sua collocazione del giovedì sera, giornata in cui va in onda fin dalla prima edizione, che risale al 2019.

Il programma

Durante il programma Paolo Del Debbio analizza i principali temi d’attualità politico-economica del Paese, con l’ausilio di servizi e reportage esclusivi. Ad aiutarlo nello svolgimento del dibattito in studio giornalisti, politici, esperti. Dritto e Rovescio racconta le storie delle persone comuni dando spunti per parlare di problemi di carattere sociale. Oltre gli interventi da studio, collegamenti e contributi filmati per completare il quadro sui temi affrontati.

Chi conduce Dritto e Rovescio stasera?

Fin dalla prima edizione, il programma è condotto da Paolo Del Debbio, giornalista nato a Lucca nel 1958. Dopo aver lavorato in Fininvest Comunicazione, è stato nel 1994 tra i promotori della fondazione di Forza Italia, di cui è stato direttore dell’Ufficio Studi nazionale.

La sua carriera televisiva lo ha visto presentare numerosi programmi di informazione: dal 2004 al 2010 ha presentato Secondo Voi, dal 2010 al 2013 Mattino Cinque con Federica Panicucci, dal 2012 al 2018 Quinta Colonna. È stato anche conduttore della striscia quotidiana Dalla vostra parte. Dall’autunno 2024 è anche conduttore di Ditemi Voi, il nuovo programma dell’access prime time di Rete 4.

Dritto e Rovescio è in diretta?

Sì, il programma va in onda tutti i giovedì sera in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, da dove vanno in onda anche Fuori dal Coro e Zona Bianca.

Dritto e Rovescio, partecipare come pubblico

Il programma vede la partecipazione, nel corso delle puntate, del pubblico in studio. Per partecipare su può compilare il modulo a questo link o scrivere una mail a drittoerovescio@mediaset.it.

Dritto e Rovescio, ultima puntata

Oltre che durante la messa in onda su Rete 4, è possibile vedere l’ultima puntata trasmessa di Dritto e Rovescio in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma., da cui è possibile rivedere anche le puntate precedenti.

Come mettersi in contatto con Dritto e Rovescio?

Per scrivere a Dritto e Rovescio si possono utilizzare i canali social attivi su Facebook, su X (ex Twitter), interagendo con l’hashtag #drittoerovescio oppure tramite l’account su Instagram. C’è inoltre la mail drittoerovescio@mediaset.it, tramite cui si possono inviare le proprie segnalazioni alla redazione del programma.