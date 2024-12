Perché Dritto e Rovescio stasera, 19 dicembre 2024, non va in onda?

Perché Dritto e Rovescio stasera, 19 dicembre 2024, non va in onda? Il talk show del giovedì sera di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio non compare in palinsesto, come invece accade solitamente ogni settimana. Il programma, noto per le sue inchieste e gli approfondimenti sulle questioni legate a politica e attualità del nostro Paese, oggi invece non viene trasmesso.

Il motivo è semplice ed era in realtà già stato annunciato dallo stesso Del Debbio nella puntata andata in onda il 12 dicembre scorso: Dritto e Rovescio è in pausa per le festività natalizie. Nessuno stop improvviso, dunque, ma una pausa programmata per il programma, che si prende tre settimane di “ferie” in vista del ritorno a gennaio.

Al posto di Dritto e Rovescio, raddoppia Zona Bianca: il programma di Giuseppe Brindisi solitamente in onda la domenica sera, infatti, sia questa sera che il prossimo 2 gennaio (giovedì prossimo, Santo Stefano, andrà in onda il film “Cast Away”) sarà in diretta anche al giovedì sera, permettendo così a Retequattro di presidiare con l’informazione la serata del giovedì.

Quando torna Dritto e Rovescio? L’appuntamento con Paolo Del Debbio, le sue inchieste e i suoi ospiti è previsto per giovedì 9 gennaio 2025, quando il programma tornerà in onda per la seconda parte di stagione, in una corsa fino a primavera inoltrata. Intanto, si possono rivedere o recuperare le puntate andate in onda su Mediaset Infinity.

Lo stop natalizio riguarderà anche altri programmi della prima serata di Retequattro, che in questi giorni stanno salutando il pubblico con le ultime puntate dell’anno e dando appuntamento alle prime settimane del 2025 con le nuove puntate. Una consuetudine già vista negli anni passati e che di fatto “spezza” la stagione tv (anche per altre trasmissioni su altri canali), mettendo le festività natalizie come simbolico spartiacque tra la prima e la seconda parte di stagione.