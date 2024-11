Colpo di scena in casa Mediaset: Andrea Giambruno riapparirà in tv a distanza di un anno e lo farà giovedì sera a Dritto e rovescio. L’ex volto di Diario del Giorno, in queste settimane richiestissimo da Francesca Fagnani che avrebbe voluto intervistarlo in esclusiva a Belve, sarà invece ospite di Paolo Del Debbio che, con molta probabilità, si confronterà col giornalista in un faccia a faccia destinato a far discutere.

Di Giambruno, infatti, si sono perse le tracce dall’ottobre del 2023, quando Striscia la notizia trasmise alcuni fuori onda della trasmissione quotidiana di Rete 4. Un vero terremoto che, oltre alla perdita della guida del programma, portò anche all’ufficializzazione della fine del rapporto con la premier Giorgia Meloni.

Classe 1981, il giornalista lavora a Mediaset da quindici anni e ha collaborato come autore a diverse trasmissioni, come Matrix, Mattino Cinque e Quinta Colonna, quest’ultima condotta sempre da Del Debbio. E proprio in quest’occasione ha conosciuto dietro le quinte la leader di Fratelli d’Italia con cui ha avviato una relazione a partire dal 2014.

Il passaggio davanti alle telecamere è arrivato poco dopo, con la conduzione dei notiziari di Studio Aperto e TgCom24. Fino all’approdo a Diario del Giorno, nello stesso periodo in cui la Meloni diventava inquilina di Palazzo Chigi. Prima dei famigerati filmati di Striscia, Giambruno era finito nel mirino per alcune posizioni assunte in diretta in merito ai temi dell’immigrazione, del riscaldamento globale e delle violenze sessuali.