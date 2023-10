“Quando ho visto quel fuori onda ho pensato molto al mio personaggio”. Carlo Verdone, interpellato sull’argomento ad Accordi e Disaccordi, ha commentato il caso Giambruno, facendo riferimento soprattutto al primo video trasmesso da Striscia la Notizia. Qui l’ormai ex conduttore di Diario del Giorno si toccava ripetutamente le parti intime, atteggiamento che a molti aveva ricordato una storica caricatura proposta dall’attore romano.

“Sembra un personaggio mio”, ha ironizzato Verdone mentre osservava l’imitazione di Maurizio Crozza. “Enzo, il bullo di Un Sacco Bello non fa altro che toccarsi il pacco, però si tocca il pacco perché evidentemente non deve avere delle grosse dimensioni, tanto che poi prende un pezzo di ovatta e se lo mette dentro per far vedere che ha un gran pacco. Ma in realtà è solo ovatta”.

Pur non esprimendosi sulla vicenda nei dettagli, Verdone ha riconosciuto l’imprudenza del conduttore: “È stato un po’ incauto”.

Il protagonista di Vita da Carlo, disponibile su Paramount Plus, si è anche espresso sul politicamente corretto, manifestando una palese insofferenza: “È molto difficile lavorare, è molto complicato. Quando siamo in seduta di sceneggiatura ci fermiamo 5-6 volte perché sappiamo che questa o quella cosa la prenderanno male. E’ un continuo, quindi si lavora male. Il politicamente corretto da una parte è giusto, però stanno esagerando, è tutto esasperato. La cancel culture è assurda”.

Tornando a Giambruno, quest’ultimo non tornerà più in video, ma proseguirà il suo lavoro dietro le quinte del programma. La decisione è arrivata in seguito ad un confronto con la dirigenza di Mediaset. “Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento – recitava una nota dell’azienda di qualche giorno fa – ha concordato di lasciare la conduzione in video di Diario del Giorno”.