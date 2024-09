Non solo Valentino Rossi, Elisabetta Canalis e Federica Pellegrini sul magico taccuino di Francesca Fagnani per la prossima edizione di Belve. Il fortunato talk show, con un pizzico di varietà, che ormai presidia saldamente il prime time di Rai2 sta reclutando le sue vittime, o se preferite i suoi ospiti per la nuova edizione che dovrebbe partire martedì 26 novembre subito dopo l’inattaccabile Tg2 Post, ovviamente su Rai2.

Il magico taccuino di Francesca Faganani pare arricchirsi nelle ultime ore di un nome di peso. Un personaggio che è stato al centro delle vicende televisive e politiche del nostro paese. Stiamo parlando di Andrea Giambruno, che dopo i fuori onda trasmessi in esclusiva da Striscia la notizia, è diventato, suo malgrado estremamente popolare. Per la verità un pochino già lo era, essendo il compagno della premier Giorgia Meloni, che però dopo quella vicenda lo ha lasciato.

Ma certamente quei fuori onda recuperati da Antonio Ricci grazie alla bassa frequenza messagli a disposizione da Mediaset, lo hanno fatto arrivare sulle prime pagine di tutti i giornali e sulle home page di moltissimi siti internet. Ebbene, di argomenti Francesca Fagnani da discutere e su cui interrogare il buon Giambruno ce ne sono davvero tanti. E la figura di Andrea Giambruno pare essere davvero, sulla carta, l’immagine perfetta dell’ospite, o se preferite della vittima di Belve.

Tanto che, secondo le informazioni in nostro possesso, Andrea Giambruno dovrebbe e potrebbe essere l’ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, sempre diretta e condotta da Francesca Fagnani su Rai2. Non resta che attendere ora l’ufficialità della presenza del giornalista di Mediaset (a cui dovrà chiedere il permesso) alla prossima serie di Belve in partenza a novembre, nel prime time del martedì di Rai2.