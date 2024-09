Nel calendario dei palinsesti Rai è appoggiato o se preferite è segnato sulla data di martedì 26 novembre. Stiamo parlando della nuova serie di Belve, il programma di interviste “graffianti” diretto e condotto da Francesca Fagnani. Forte degli ascolti, ma anche del clamore mediatico che lo ha accompagnato nelle sue precedenti edizioni, Belve torna pronto a stupire e soprattutto ad interessare il pubblico televisivo nazionale con una nuova serie di interviste.

Belve e i possibili ospiti della prossima edizione

Data di partenza a parte, l’occhio e l’interesse di molti è naturalmente puntato sul carburante del programma, che sono naturalmente gli intervistati. I personaggi cioè che si sottopongono al fuoco di fila di domande della conduttrice del programma. Vediamo dunque quali sarebbero o potrebbero essere i personaggi coinvolti nella prossima edizione di Belve.

Valentino Rossi nel taccuino di Francesca Fagnani ?

Circolano indiscrezioni sui personaggi che potrebbero trovare posto nel mitico taccuino di Francesca Fagnani, ve ne diamo conto, ovviamente con beneficio d’inventario. Il nome forse più altisonante che circola e che sicuramente farebbe gola al programma di Rai2 è quello di Valentino Rossi. Campione del mondo di motociclismo per ben nove volte. Cinque titoli vinti consecutivamente fra il 2001 ed il 2005. E’ l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il mondiale in quattro classi differenti. Dopo il ritiro dalla Moto GP si dedica alle corse automobilistiche. E’ proprietario della squadra motociclistica VR46.

Federica Pellegrini fra Ballando con le stelle e Belve ?

Qualora possa arrivare a Belve, Valentino Rossi sarebbe davvero un colpaccio per Francesca Fagnani. Fra gli altri nomi che circolano su cui Belve avrebbe messo gli occhi ci sono quelli di due protagoniste del mondo dello sport e dello spettacolo nazionale. Il primo è quello di Federica Pellegrini, che in questo autunno vedremo nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2024. Ormai la carriera della Pellegrini, dopo il ritiro dal nuoto, è diventata televisiva. Ha fatto la giurata infatti Italia’s got talent e ora partecipa a Ballando con le stelle.

Elisabetta Canalis verso Belve ?

Il secondo nome femminile che circola fra le papabili nuove “vittime” del nuovo ciclo di Belve è quello della showgirl, modella ed attrice Elisabetta Canalis. Ultimamente l’abbiamo vista in televisione al GialappaShow e a Tilt, tieni il tempo. Sarà la volta ora di concedersi ad una intervista puntuta a Belve? Lo scopriremo presto!