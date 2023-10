Andrea Giambruno ancora al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per colpa (o merito) di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ancora una volta usa una delle sue “armi” migliori per prendere in giro i personaggi del momento, ovvero il fuorionda. E proprio un fuorionda trasmesso dal programma di Canale 5 ieri sera, mercoledì 18 ottobre 2023, è già diventato virale (il video completo si trova sul sito della trasmissione).

Il fuorionda di Giambruno a Striscia la Notizia

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

L’ambientazione è Diario del Giorno, lo spazio informativo del pomeriggio a cura del Tg4 che Giambruno conduce dal 2023. Durante una pausa dalla diretta, il giornalista (noto anche per essere compagno della Premier Giorgia Meloni) si lascia andare ad uno sfogo sui commenti poco lusinghieri che in questi mesi sui social e non solo sono stati indirizzati ai suoi capelli ed in particolare al suo ciuffo:

“Ma non mi rompessero il caxxo con il ciuffo, già che ce li ho i capelli, li ho da quarantadue anni, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompete i cogxxxxi, qua c’è gente che bestemmia in onda!”

Il fuorionda di “Giambrunasca” (così soprannominato da Striscia) rivela anche altri atteggiamenti verso chi lo interpella fuori dalla visuale della telecamera. “Che caxxo vuoi?”, dice Giambruno, con gesti e toccate nelle parti intime.

Giambruno e Viviana Guglielmi

Destinataria delle parole di Giambruno raccolte da Striscia è anche la giornalista che lo affianca durante la diretta di Diario del Giorno, Viviana Guglielmi: “Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana, poi con questo blu estoril [si riferisce al vestito]…”.

Guglielmi, che non sembra essere molto a suo agio, si limita a precisare che il colore dell’abito che indossa è blu cina. E Giambruno rincara la dose:

“Blu cina no, a noi sta sul caxxo la Cina, si chiama blu estoril. Una donna accultura come te dovrebbe saperlo, blu cina non ti si addice, tu sei un tantinello superiore. Sei di buon umore oggi? […] Sei una donna di un’intelligenza… Perché non ti ho conosciuta prima?”

Giambruno e l’intervista a Chi

Nello stesso giorno della messa in onda del fuorionda, Giambruno è stato protagonista di un’intervista nel numero settimanale di Chi. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo”, ha detto al giornale. “Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

L’intervista si è soffermata anche sui commenti ironici sull’ormai celebre ciuffo di Giambruno:

“È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”

Di sicuro, a godere di quel ciuffo, in queste ore, è Striscia la Notizia che, chissà, forse ha trovato il degno erede di Emilio Fede: i suoi fuorionda lo resero un personaggio oltre al giornalista. Giamburno avrà la stessa sorte? Intanto, a casa Meloni-Giambruno potrebbe essere in arrivo un Tapiro d’Oro…