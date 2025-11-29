Striscia La Notizia torna e cambia orario: ecco quando andrà in onda

Striscia sta per tornare con un nuovo orario (e un nuovo format). Ecco quando andrà in onda lo storico tg satirico di Antonio Ricci.

Da mesi si rincorrono le voci e le indiscrezioni su Striscia la Notizia, il tg satirico andato per la prima volta in onda nell’ormai lontano 1988. Al termine della lunga pausa estiva lo storico programma nato da un’idea di Antonio Ricci non è tornato in onda come di consueto. Ad annunciare lo stop era stato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione del palinsesto autunnale di Mediaset.

Il boom di ascolti di Affari Tuoi – esploso con la conduzione affidata a Stefano De Martino – ha reso evidente la necessità di un rinnovamento per Striscia la Notizia, lasciando spazio all’esperimento, rivelatosi vincente, di rilanciare La ruota della fortuna nella fascia oraria dell’access prime time.

Striscia la Notizia non è più tornata in palinsesto dopo la conclusione della 37ª stagione e il grandissimo successo nella gara degli ascolti raggiunto dal quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Adesso è arrivata l’ufficialità: Striscia tornerà nel 2026 ma con un orario e un format diversi dal solito.

Striscia la Notizia torna in onda con un nuovo orario, ecco quando

La nuova stagione di Striscia la Notizia sarà aperta da una delle coppie più amate dal pubblico: quella formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti (rispettivamente il primo e il secondo conduttore con più presenze all’attivo nel programma). La vera novità è lo sbarco in prima serata dello storico tg satirico di Canale 5.

Appuntamento a gennaio per il ritorno in onda di Striscia la Notizia. Per la creatura di Antonio Ricci si profila una nuova prestigiosa collocazione nel palinsesto Mediaset. Per la prima volta nella sua storia Striscia andrà in onda in prima serata su Canale 5. La coppia Greggio-Iacchetti condurrà cinque puntate speciali.

L’ufficialità è arrivata con una nota Mediaset nella quale l’azienda di Cologno Monzese spiega che «l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci». «La squadra di autori e la produzione – continua il comunicato – sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana».

Anno nuovo vita nuova per Striscia la Notizia

Ancora non viene svelato il giorno della settimana scelto per il debutto in prime time di Striscia la Notizia. Da anni gli ascolti del programma non erano più ai livelli di un tempo e già nel 2024, alla luce del grande successo riscosso da Affari Tuoi con Stefano De Martino al timone del gioco dei pacchi di Rai 1, Pier Silvio Berlusconi aveva chiaramente indicato la necessità di una svolta per Striscia.

«È innegabile – aveva dichiarato l’ad di Mediaset – che stia vivendo un momento faticoso, dopo 37 anni è normale che succeda. Parlo spesso con Antonio Ricci e sono fiducioso che trovi la strada per tornare a crescere. Per il futuro non escludo un’alternanza di prodotto, ma oggi conto molto su Antonio». Il format rinnovato di poche puntate in prime prime riuscirà a risollevare gli ascolti? Tra poche settimane questa domanda avrà una prima, parziale risposta.