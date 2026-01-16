Quando torna Striscia la Notizia: la data ufficiale

Dopo mesi di voci, indiscrezioni e incertezze, Striscia la Notizia tornerà in onda. Il tg satirico sembra quasi che sia stato messo in standby in attesa di trovargli una “giusta collocazione”. Ebbene quello spazio pare che sia stato trovato e il programma di Antonio Ricci approderà di nuovo in televisione.

Lo farà in un formato inedito per il genere, com’era stato anticipato infatti, tornerà con un unico appuntamento settimanale in prima serata. La data è ufficiale ed è stata annunciata sui profili social del programma, generando moltissimi commenti e like dei telespettatori che aspettavano il ritorno in onda del famoso tg satirico.

Quando andrà in onda la prima puntata di Striscia la Notizia

Giovedì 22 gennaio Striscia la Notizia tornerà in onda ma in un orario diverso, in prima serata. Antonio Ricci ha, dunque, studiato una nuova versione del programma che potesse sposarsi meglio al prime time, realizzando un programma con una veste nuova, ma con lo stile di sempre.

Striscia la Notizia avrà cinque appuntamenti in prima serata, al momento è stata annunciata solo la data e ancora non si conoscono le anticipazioni che saranno rese note nelle prossime ore. Si sa solo che al comando ci saranno due volti storici del famoso bancone: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che apriranno “le danze” di questa nuova edizione del tg satirico. Il programma continuerà a essere un mix di più format, dalla satira all’inchiesta, passando per l’intrattenimento. Tutti ingredienti che negli anni hanno reso Striscia uno dei programmi di maggiore successo di Mediaset.

Eppure negli ultimi tempi pare che gli ascolti del programma abbiano vacillato e, per questo motivo, Mediaset ha deciso di provare l’esperimento de La Ruota della Fortuna che, inizialmente, avrebbe dovuto lasciare spazio a Striscia a partire da novembre. Le cose sono poi cambiate, il programma di Gerry Scotti e Samira Lui ha ottenuto uno strepitoso successo, tanto da far decidere all’azienda del Biscione di tenerlo e di mettere in pausa lo show di Antonio Ricci.

Ma Striscia la Notizia tornerà in prima serata, in una versione diversa che dovrebbe essere più al passo dei tempi. Era questa la sfida che Pier Silvio Berlusconi aveva lanciato al tg satirico, dicendosi certo che Antonio Ricci avrebbe fatto un grande lavoro. In un’ultima conferenza stampa l’ad Mediaset aveva poi annunciato che Striscia non sarebbe tornato in access prime time, dicendo di aver preso la decisione con il patron del programma: “È una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato riportare Striscia in access visti i risultati de La Ruota della fortuna. Siamo molto fiduciosi in una sua evoluzione“. E adesso il conto alla rovescia è partito, al primo appuntamento mancano davvero pochissimi giorni.