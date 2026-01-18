Striscia la Notizia, a sorpresa arriva Maria De Filippi: cosa farà la famosa conduttrice

La famosa conduttrice avrà un ruolo speciale nel noto tg satirico che sta per tornare in onda in una versione nuova

Striscia la Notizia si prepara a tornare in onda, la prima puntata ci sarà giovedì 22 gennaio. Com’è noto il tg satirico non andrà più in onda in access prime time tutti i giorni, ma avrà cinque appuntamenti in prima serata. Una versione nuova del programma, che Antonio Ricci e tutta la squadra hanno presentato alla stampa venerdì 16 gennaio.

Nel corso della conferenza stampa sono state anticipate una serie di novità per questo “formato” diverso del tg satirico e, a quanto pare, arriverà anche Maria De Filippi. La conduttrice è probabilmente il volto Mediaset più famoso, regina indiscussa degli ascolti, la sua presenza è una vera e propria “calamita” per il pubblico.

Cosa farà Maria De Filippi a Striscia la Notizia: le anticipazioni

Ebbene Antonio Ricci ha annunciato una serie di esilaranti novità nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Striscia la Notizia. Prima tra tutte è la presenza di Maria De Filippi nel tg satirico, ad accompagnare la conduttrice ci saranno Tina Cipollari e Giovannino.

Il trio prenderà il posto di Vittorio Brumotti, che ha lasciato il suo ruolo di inviato. Il ciclista era famoso per mettere le cacche di chi parcheggia al posto dei disabili, adesso di questa “missione” se ne occuperanno la De Filippi con la Cipollari e Giovannino, volto famoso di Tu si que vales?. Il trio sarà presente per la prima puntata: “(…) Abbiamo preso Maria De Filippi accompagnata da Giovannino e Tina Cipollari. Vedrete le reazioni davanti alle persone davanti a questo tris di assi“, ha spiegato il patron del programma nel corso della conferenza stampa.

Non è stato chiarito se il trio sarà presente anche nei successivi appuntamenti di Striscia la Notizia o se si tratti di una “presenza speciale” solo per la prima puntata. Ma non sono solo queste le novità del tg satirico, un altro inviato ha detto addio al programma, si tratta di Capitan Ventosa. Al suo posto ci sarà Alex Del Piero, che da capitano della Juventus diventerà “Capitan Alex“, l’ex calciatore si destreggerà in un ruolo del tutto nuovo per lui. Dopo essere stato opinionista televisivo per diverse trasmissioni, diventerà un inviato di Striscia la Notizia.

Tra le new entry c’è anche Roberta Bruzzone, la famosa criminologa avrà una sua rubrica “Striscia criminale”, in cui presumibilmente parlerà di episodi di cronaca e delitti. Pier Silvio Berlusconi quando in una delle ultime conferenze stampa aveva spiegato che Striscia la Notizia non sarebbe tornato in access prime time, decisione che avrebbero preso di comune accordo con Antonio Ricci, aveva annunciato che il programma sarebbe andato in onda in prima serata in una nuova versione, più al passo con i tempi. Il prossimo 22 gennaio, dopo mesi di attesa, ci sarà finalmente la prima puntata di Striscia la Notizia e, solo a quel punto, scopriremo tutte le novità.