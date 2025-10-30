Striscia La Notizia, la trasmissione slitta ancora. Quando andrà in onda

Il tg satirico non starebbe tornando, com’era stato previsto qualche settimana fa, ci sarebbe un altro stop per il programma

Il tg satirico non starebbe tornando, com’era stato previsto qualche settimana fa ci sarebbe un altro stop per il programma

Sembrerebbe che Striscia la Notizia non torni in onda così presto, dalle ultime indiscrezioni pare che il tg satirico no figuri nelle bozze dei palinsesti di Publitalia – concessionaria pubblicitaria dell’azienda del Biscione. Una notizia, che se fosse confermata, smentirebbe quella che era circolata settimane fa e dava per certa come data di partenza il prossimo 26 settembre.

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma ma, vista l’incertezza che fino ad ora ha gravitato attorno al tg satirico, non è detto che non preannuncino uno scenario possibile. Se così fosse vorrebbe dire che il programma di Antonio Ricci non tornerà tanto presto in onda.

Quando torna in onda Striscia la Notizia, l’indiscrezione

A parlare del futuro incerto di Striscia la Notizia è stata Grazia Sambruna, secondo cui il programma di Antonio Ricci potrebbe non tornare in onda prima di gennaio 2025. Lo studio non sarebbe ancora pronto e non ci sarebbero – a detta della sopracitata giornalista – contratti firmati per la prossima stagione. A questo si aggiungerebbe il fatto che il tg satirico non sia presente nelle bozze dei palinsesti di dicembre.

Si tratta di bozze e, come tali, potrebbero subire modifiche tra cui l’inserimento di Striscia la Notizia. Ma anche se sono solo voci, getterebbero ulteriore incertezza sul programma di Antonio Ricci che in questa stagione televisiva pare che stia “faticando” a trovare un suo spazio. Ci sarebbe l’ipotesi di gennaio 2026 durante le Olimpiadi invernali, così da avere un’alternativa a quella proposta dalla Rai, ma come abbiamo detto non c’è alcuna conferma ufficiale a riguardo, così come – al momento – non ci sarebbero commenti sulle ultime voci.

Intanto dalle bozze dei palinsesti di cui si è parlato, potrebbe esserci un doppio appuntamento di Tu si quale Vales che dovrebbe durare fino alla finale di Ballando con le Stelle. Non è un segreto che Rai e Mediaset si sfidino per gli ascolti e il programma di Maria De Filippi pare che al momento stia primeggiando in questa battaglia. Per questo non sarebbe così difficile immaginare che Mediaset possa aver deciso di prevedere un’altra puntata, per “non lasciare spazio” alla concorrenza.

Ora bisognerà capire se Striscia la Notizia tornerà in onda e, soprattutto quando. Sono ormai settimane che non si fa altro che parlare del futuro del tg satirico, che non è tornerà in onda nell’access prime time a novembre, com’era stato ipotizzato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset a luglio. Il successo de La Ruota della Fortuna avrebbe spinto l’azienda del Biscione ad altre decisioni per il tg satirico, che dovrebbe tornare in onda con un appuntamento settimanale in prima serata, ma ancora non si conosce la data.