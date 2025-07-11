Mediaset, arriva la decisione su Giambruno: le parole di Pier Silvio Berlusconi

Fino a due anni fa Andrea Giambruno era il volto di punta di Diario del giorno, la rubrica di Rete 4 che nel corso degli anni ha visto diversi giornalisti Mediaset avvicendarsi alla guida del programma. Poi il polverone mediatico sollevato a ottobre 2023 dagli ormai famosi fuori onda ripresi da Striscia la Notizia ha portato alla decisione, da parte del giornalista milanese, di lasciare la conduzione del programma dopo una settimana di auto-sospensione.

Nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del caso mediatico la premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno che da allora è rimasto sostanzialmente lontano dai riflettori. A quasi due anni di distanza da quel terremoto televisivo, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare dell’ex conduttore del Diario del giorno.

Andrea Giambruno, cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva è stato affrontato anche il tema dei possibili volti nuovi sulle reti dell’emittente di Cologno Monzese. Ma si è parlato anche di volti noti di Mediaset. Come quello, appunto, di Andrea Giambruno. Pier Silvio Berlusconi ha aperto le porte a un suo possibile ritorno nelle trasmissioni del Biscione.

In occasione della serata di presentazione della programmazione 2025-2026 di Mediaset organizzata lo scorso martedì 8 luglio presso gli studi di Cologno Monzese il primo nome menzionato è stato proprio quello di Andrea Giambruno. Da quasi due anni il giornalista si è eclissato dopo l’«affaire» dei filmanti fuori onda rilanciati da Striscia la Notizia che tennero banco per settimane in tv, sui giornali e sui social.

È già da diverso tempo che circolavano voci su un possibile ritorno in tv del giornalista classe 1981. Dopo l’abbandono della conduzione del Diario del giorno Andrea Giambruno è rimasto dietro le quinte del programma, senza mai nascondere il desiderio di tornare a condurre uno spazio televisivo. Ora che l’eco delle polemiche si è decisamente sopito, i tempi potrebbero essere maturi.

Non fanno pensare altrimenti le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi che a domanda diretta ha risposto così: «Andrea Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?». A suo tempo, ricorda Fanpare, fu proprio l’ad di Mediaset a non accogliere la proposta di Giambruno di ritornare al suo posto.

Adesso però il polverone mediatico si è decisamente abbassato. Tempo propizio dunque per una riabilitazione dopo il caso che tanto aveva fatto discutere. Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del possibile rientro di uno dei volti storici di Mediaset. Il riferimento è chiaramente Enrico Mentana, nome che di recente ha fatto molto chiacchierare dopo il post criptico con cui alcune settimane fa l’ex conduttore del Tg5 era sembrato alludere a un possibile addio a La7.

I vertici di Mediaset hanno ribadito che la notizia non ha fondamento reale. A inizio luglio l’attuale direttore del Tg La7 ha festeggiato i quindici anni nell’emittente di Urbano Cairo. E proprio lo stesso Cairo lo scorso 3 luglio ha dichiarato: «Resterà con noi finché lo vorrà». La linea di Mediaset però è chiara. «Mentana? Se lui vuole le porte sono aperte», ha detto Pier Silvio Berlusconi.