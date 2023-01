E’ uno degli appuntamenti dell’informazione in prima serata di Rete 4, in onda da ormai due anni e sempre su pezzo per quanto riguarda i fatti di attualità più rilevanti nel nostro Paese: Zona Bianca, il cui nome deriva dalla speranza per un futuro più tranquillo, è il talk show politico e rotocalco sulle tendenze della nostra società. Per saperne di più, continuate a leggere!

Zona Bianca, puntate

Puntata 3 gennaio 2023

Nella prima puntata del nuovo anno si dibatte della scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI che ha commosso il mondo intero. Un focus, inoltre, sulla stretta al reddito di cittadinanza. Infine, si torna a parlare di Covid-19 dopo l’aumento vertiginoso dei casi in Cina.

Zona Bianca, conduttore

A condurre il programma fin dalla prima puntata del 7 aprile 2021 è il giornalista Giuseppe Brindisi, che di Zona Bianca è anche ideatore. Dopo essere stato al Tg5 per dieci anni e per due a TgCom24, Brindisi dal 2013 è in forza al Tg4, che produce il suo programma insieme a Videonews. Tra gli altri programmi condotti da lui su Rete 4, Dentro la notizia, Dalla vostra parte e Stasera Italia.

Il record di Zona Bianca

Diversamente rispetto agli altri talk show di Rete 4 (e non solo), Zona Bianca non si è mai fermato da quando ha debuttato nel 2021, andando in onda ogni settimana, anche se cambiando spesso giorno di messa in onda (è stato trasmesso in tutti i giorni della settimana, eccetto il sabato). A fine 2022, sono andate in onda 100 puntate di Zona Bianca.

Zona Bianca, lo studio

Lo studio da cui viene trasmesso in diretta il programma è il numero 5 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese, lo stesso da cui vanno in onda Fuori dal coro e Dritto e Rovescio. La regia è di Paolo Riccadonna.

Zona Bianca, diretta su Mediaset Infinity

