Zona Bianca non va in vacanza. Anzi, raddoppia. Il talk di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi è da poco tempo tornato al mercoledì, serata occupata a lungo prima che l’azienda decidesse di sfidare frontalmente Non è l’Arena. Ma ora che i tasselli sembrano essere tornati al loro posto, ecco un’altra novità: il programma andrà in onda anche il lunedì.

Accadrà a partire dal 3 luglio, con l’esperimento che proseguirà fino al 24 dello stesso mese.

Una scelta simile venne adottata pure la passata estate, quando la trasmissione timbrò il cartellino il lunedì e il giovedì.

Brindisi coprirà pertanto lo spazio lasciato libero da Quarta Repubblica, in un’estate che lo vedrà da solo in campo nel ruolo di finestra informativa della rete in prime time.

Se l’anno scorso ci pensarono l’inaspettata caduta del governo Draghi e la conseguente campagna elettorale ad accendere gli animi, stavolta il compito sarà più difficile.

Prosegue così la personale maratona del giornalista pugliese, ininterrottamente in video dall’aprile 2021, quando Zona Bianca venne inaugurata. L’unico stop, di appena dieci giorni, si è verificato nella seconda metà di maggio, ma solo per evitare la controprogrammazione con la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina trasmessa da Canale 5.

Da segnalare, infine, il mini-restyling adottato dal programma. Al recente innesto del pubblico in studio si è aggiunto il rinnovamento della grafica.