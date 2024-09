Il lunedì sera di Rete 4, anche per il 2024-2025, è occupato da Quarta Repubblica. Una conferma per il talk show d’informazione condotto da Nicola Porro, giunto alla settima edizione (è in onda infatti dal 2018). Tra politica e attualità, Porro e i suoi ospiti analizzano le vicende della settimana appena trascorsa, in vista di quella appena cominciata, con un occhio alle news appena battute dalle agenzie. Per saperne di più sugli ospiti delle puntate di questa edizione, proseguite nella lettura!

Quarta Repubblica, puntata stasera

2 settembre 2024

La nuova stagione del programma parte con un’esclusiva. Nicola Porro, infatti, intervista l’ex Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, la prima in tv dopo la revoca degli arresti domiciliari, misura a cui è stato sottoposto da maggio fino a fine luglio con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito.

Quando andrà in onda Quarta Repubblica?

Rete 4 ha confermato per il programma la collocazione del lunedì sera, alle 21:25. La nuova edizione, la settimana, comincia lunedì 2 settembre 2024, per fare compagnia al pubblico per tutta la stagione televisiva.

Quando finisce Quarta Repubblica?

Il programma è previsto per tutta la stagione televisiva, quindi per una durata che va da settembre 2024 a giugno/luglio 2025. Nel corso dell’anno potrebbero esserci delle pause in occasione delle festività.

Cosa si intende per Quarta Repubblica?

Il significato del titolo del programma rimanda storicamente alla Quarta Repubblica Francese, nata nell’ottobre 1946. Si trattò dello Stato che si costituì in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale con una nuova costituzione.

Di cosa parla Quarta Repubblica 2024-2025?

Il programma, fin dalla sua prima edizione, si occupa di politica, attualità, società ed economia, seguendo le notizie che tengono banco nel corso delle settimane. In studio con Nicola Porro ospiti, giornalisti ed esperti, per dibattere degli argomenti al centro di ogni puntata, aiutati da servizi ed inchieste della redazione. Ogni settimana il giornalista introduce anche un faccio a faccia con un ospite particolare.

Quarta Repubblica e Cicalone

Tra i temi più seguiti della stagione scorsa, c’è stato quello relativo ai borseggiatori nelle città italiane. Il programma ha seguito in particolare le gesta di Simone Cicalone, ex pugile soprannominato “il giustiziere dei berseggiatori”, che sul web è diventato famoso per aver documentato i tentativi di furto. Quarta Repubblica ne ha raccontato le azioni e lo ha avuto anche ospite in studio.

Chi conduce Quarta Repubblica?

Fin dalla prima edizione, il programma è condotto da Nicola Porro. Dopo la conduzione di In Onda per due stagioni, il giornalista passò alla Rai, dove condusse Virus-Il contagio delle idee. Nel 2016, il passaggio a Mediaset, dove ha condotto Matrix ed, appunto Quarta Repubblica.

A questo link il suo sito ufficiale.

Quarta Repubblica è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma, lo stesso in cui sono trasmessi anche altri programmi del palinsesto di Rete 4. Da questa stagione lo studio presenta alcune novità

Come vedere Quarta Repubblica in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Rete 4, è possibile vedere Quarta Repubblica anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone..A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.

Come scrivere a Quarta Repubblica?

Si può contattare la redazione del programma tramite la sua pagina Facebook, l’account Twitter e Instagram. La mail della trasmissione è quartarepubblica@mediaset.it.

Come far parte del pubblico di Quarta Repubblica?

Nelle ultime edizioni, anche a causa della pandemia da Covid-19, il programma non ha avuto pubblico in studio. Non è quindi possibile, per ora, chiedere di poter assistere alla diretta dallo studio.