Una conferma più che scontata, per la stagione 2024-2025 di È sempre Cartabianca: il programma di informazione di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer torna per informare il pubblico su politica nazionale ed internazionale, con uno sguardo anche alla cronaca ed all’attualità, riprendendo le linee guida del programma che la giornalista ha condotto per sette anni su Rai 3. Il trasloco in casa Mediaset per Berlinguer è stato un successo, come hanno dimostrato gli ascolti della stagione scorsa, ricca di ospiti fissi e non, tra cui l’immancabile Mauro Corona. Se volete saperne di più su questa stagione, proseguite nella lettura!

È sempre Cartabianca, ospiti puntata stasera

3 settembre 2024

Al centro della puntata i temi che hanno animato il dibattito politico durante l’estate, dallo Ius Scholae che divide il centrodestra alle nuove e complesse alleanze che si profilano a sinistra: che autunno sarà per la maggioranza di governo e per le opposizioni? I mesi estivi hanno messo in luce le grandi disuguaglianze sociali del nostro Paese: da un lato chi ha trascorso le vacanze all’insegna del divertimento e del lusso, dall’altro chi non si è potuto permettere nemmeno un giorno di villeggiatura. Focus anche sull’emergenza climatica che interessa sempre di più l’Italia, dal perdurare della siccità in Sicilia ai tanti eventi meteorologici estremi che causano danni all’ambiente, all’economia e perdite di vite umane.

Quando ricomincia È sempre Cartabianca?

La seconda edizione del programma parte martedì 3 settembre 2024, alle 21:25, su Rete 4, mantenendo così la collocazione che gli era stata affidata nella stagione scorsa.

Quando finisce É sempre Cartabianca?

Come tutti i programmi d’informazione di Rete 4, anche È sempre Cartabianca copre tutta la stagione televisiva, andando in onda da settembre a luglio. Possibili, nell’arco della stagione, delle pause in concomitanza delle festività.

Di cosa parla È sempre Cartabianca su Rete 4?

È sempre Cartabianca continua ad occuparsi di temi legati all’attualità, dalla politica alla cronaca, utilizzando il format del talk show, con numerosi ospiti in studio ed in collegamento pronti a dare voce alle proprie opinioni.

È sempre Cartabianca è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta tutti i martedì sera dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, lo stesso da cui è andato in onda l’anno scorso.

Come far parte del pubblico di É sempre Cartabianca?

Il programma prevede la presenza in studio del pubblico. Per partecipare alle dirette si deve compilare il modulo a questo link, indicando i propri dati.

Chi conduce È sempre Cartabianca?

Il programma è condotto da Bianca Berlinguer. Figlia di Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, la sua carriera è stata da subito legata al Tg3, di cui è stata direttrice dal 2009 al 2016, conducendo anche l’edizione serale. Dal 2016, chiusa l’esperienza al telegiornale, conduce Cartabianca, prima come striscia quotidiana e poi come programma di prima serata. È sentimentalmente legata a Luigi Manconi, da cui ha avuto una figlia, Giulia. Nel 2023 ha deciso di passare dalla Rai a Mediaset, dove ha condotto, oltre ad È sempre Cartabianca, anche Prima di domani nell’access prime time di Rete 4.

È sempre Cartabianca su Rete 4, Mauro Corona

Confermata anche nella seconda edizione la presenza di Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, i cui interventi e battibecchi con Bianca Berlinguera sono diventati virali ed hanno creato un’insolita coppia televisiva. Corona interviene commentando i fatti della settimana in collegamento da Erto (Pordenone), dove vive.

È sempre Cartabianca, Orsini

Altra presenza che compare spesso nel programma è quella del prof. Alessandro Orsini, esperto di geopolitica internazionale salito agli onori della cronaca televisiva nel 2022, per via di alcune sue dichiarazioni in merito al conflitto russo-ucraino durante Cartabianca. Spesso Berlinguer si è trovata in disaccordo con le opinioni di Orsini, manifestando il proprio disappunto in diretta tv, così come hanno fatto alcuni ospiti del programma. Nonostante questo, Orsini è stato invitato più volte.

È sempre Cartabianca su Rete 4, ascolti

Dopo il debutto con 1,2 milioni di telespettatori (9,6% di share), la prima edizione di È sempre Cartabianca si è assestata tra i 700 e gli 800mila telespettatori. Il programma ha superato il milione di telespettatori anche nella puntata del 2 gennaio 2024, mentre l’ascolto più basso è stato registrato il 9 aprile, con 671mila persone (4,5% di share).

Dove vedere È sempre Cartabianca?

È possibile recuperare la puntata del giorno precedente di È sempre Cartabianca su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

È sempre Cartabianca su Facebook, Twitter e Instagram

