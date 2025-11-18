Mauro Corona svela la verità su Bianca Berlinguer, com’è la conduttrice dietro le quinte: “Lei stimola…”

Mauro Corona è uno dei volti indiscussi di È sempre Cartabianca, lo scritto è molto legato a Bianca Berlinguer ed è al suo fianco – nel talk d’approfondimento – fin da quando andava in onda sulla Rai. In una delle sue ultime interviste ha parlato della giornalista, del legame che la lega a lei e di come sia davvero dietro le quinte.

Un aspetto che non tutti conoscono della famosa giornalista e che Corona, suo “fedele braccio destro”, ha deciso di raccontare. Ospite a Verissimo lo scrittore ed opinionista ha parlato del suo passato difficile, dei problemi con l’alcol e le conseguenze che hanno avuto e del rapporto che ha con la Berlinguer.

Mauro Corona, l’aneddoto su Bianca Berlinguer

Mauro Corona è stato ospite a Verissimo qualche settimana fa e in quell’occasione ha parlato con Silvia Toffanin del rapporto che ha con Bianca Berlinguer e di come la giornalista sia dietro le quinte. Sono ormai noti al pubblico i divertenti battibecchi tra la conduttrice e il suo “opinionista di fiducia”, ospite fisso del suo programma praticamente da sempre.

Lo scrittore ha parlato del carattere di Bianca Berlinguer, definendola una donna un po’ “permalosa” e scherzando sul fatto che spesso non lo lascerebbe parlare. Infatti ha scherzato, dicendo: “Se mi lasciasse parlare come ha fatto oggi con Toffanin”. Mauro Corona ha parlato anche di come si comporta lui con la giornalista, dicendo che capita anche che non sia tanto educato, cosa che riconosce.

Poi ha aggiunto: “(…) Lei stimola la provocazione e io non mi tiro indietro di certo“. Del resto il pubblico di È sempre carta bianca sa bene come è fatto Mauro Corona e come spesso possa capitare che in qualche intervento sia un pochino irascibile. Così come i fan del programma d’approfondimento sono abituati agli scontri tra lo scrittore e la conduttrice, che spesso infiammano l’atmosfera. Anche se, va detto, lo scrittore non è l’unico che all’interno dello show alza i toni quando deve dire la sua opinione, molti ospiti della Berlinguer spesso vanno un po’ “sopra le righe” con le loro risposte, del resto fa parte del programma, in cui si discute anche di argomenti molto caldi e sentiti, per cui è prevedibile che le discussioni siano piuttosto accese.

Mauro Corona a Silvia Toffanin ha parlato dei suoi problemi con l’alcol, cosa di cui non ha mai fatto mistero, spiegando come da poco avrebbe riavuto la patente, dopo che gli era stata ritirata proprio per la sua dipendenza. Ha raccontato che a causa della stessa problematica è stato denunciato per “ubriachezza molesta, interruzione di funzione religiosa e turpiloquio in luogo sacro”. Le cose oggi sembrano andare meglio, nella sua vita non sono mancati forti dolori e sofferenze, ma un po’ alla volta ha provato a superarle.