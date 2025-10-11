Mediaset, novità per Bianca Berlinguer: la giornalista raddoppia l’appuntamento

Com’era stato anticipato all’epoca della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Bianca Berlinguer avrà più spazio a Mediaset. L’ipotesi era iniziata a circolare già a luglio, prima che fosse presentata la prossima stagione televisiva, in quell’occasione si era parlato dell’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di dare più spazio alla giornalista.

E’ sempre cartabianca, programma di Rete 4, si è confermato uno straordinario successo già dalla sua prima puntata, dimostrando che anche questo secondo anno porterà risultati stupefacenti. E intanto la Berlinguer si prepara a raddoppiare il suo impegno, una notizia che non potrà che averle fatto piacere, così come ha rallegrato i tanti telespettatori che la seguono.

Altro impegno a Mediaset per Bianca Berlinguer, cosa condurrà

Biana Berlinguer si prepara ad arrivare su Canale 5, il suo impegno con l’azienda del Biscione non solo raddoppia, ma adesso approderà sull’ammiraglia con un nuovo programma. Oltre all’appuntamento in prima serata con E’ sempre cartabianca, che va in onda il martedì sera su Rete 4, sarà a capo di un appuntamento su Canale 5.

Un approfondimento di politica e attualità che dovrebbe andare in onda nella seconda serata del venerdì su Canale 5. La giornalista si è detta molto entusiasta di questo nuovo impegno, a La Stampa ha confermato che è già a lavoro per questo nuovo programma e poi ha colto l’occasione per lanciare una leggera frecciatina al Governo: “Il dibattito sulla Palestina mostra forti emozioni e visioni diverse, ma è un segno di vitalità. Il governo dice di voler calmare, ma alimenta lo scontro. Le passioni e la ribellione morale mostrano quanto il tema sia vivo”.

Bianca Berlinguer è una professionista dell’informazione molto apprezzata anche per la sua schiettezza e la lucidità con cui gestisce i suoi ospiti quando l’atmosfera in studio si scalda. Non si sa quando andrà in onda il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Canale 5, i lavori sono in corso, dunque potrebbe arrivare nella seconda serata di Canale Cinque nei prossimi mesi.

Quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di far arrivare a Mediaset la giornalista Rai ha attuato una delle tante mosse che fanno parte di una strategia più ampia, come più volte ha spiegato, con la quale vuole un’offerta di qualità per le sue reti e molto improntate sull’informazione. Per questo, dunque, ha scelto di avere anche la storica professionista della tv di Stato, le cui opinioni politiche non sono affatto un mistero. Ma non è la prima volta che nell’azienda del Biscione lavorino personaggi che sono lontani dal credo politico della dirigenza, era accaduto in passato con Michele Santoro e adesso con Bianca Berlinguer, che con il suo programma è seguitissimo. E proprio dato questo grande successo, il suo impegno in tv si prepara a essere raddoppiato.