“La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”. Queste le parole di stamattina dell’amministratore delegato della Raì Roberto Sergio. Fin qui l’ufficialità, ma siccome qui siamo nello spazio dei retroscena di TvBlog, vediamo di raccontarvi come stanno le cose, dietro il sipario.

Tanto tuonò che piovve. Permettetemi di usare questa abusatissima frase per certificare quello che era già nell’aria da un po’. Pare davvero che sia fatta. Bianca Berlinguer lascia la Rai e passa a Mediaset. Anche se l’ufficialità non è ancora arrivata e ormai dovrebbe arrivare fra poche ore alla presentazione dei palinsesti di Mediaset. Lei oltretutto deve prima dimettersi dalla Rai, essendo una dipendente della tv pubblica. Alla base di tutto c’è comunque questo passaggio fondamentale.

Il dado comunque è tratto. Giusto per usare un’altra abusatissima frase. La Rai ovviamente non poteva dirlo oggi, ma il fatto di affermare che Cartabianca non è più nel palinsesto prossimo venturo di Rai3, equivale ad una mezza ammissione. Spetterà a Bianca Berlinguer annunciare il suo passaggio a Mediaset. Si chiude quindi un’altra epoca televisiva, dopo la fine di quelle di Fabio Fazio e Barbara D’Urso.

Qui ora vediamo di ricostruire insieme le tappe e lo svolgimento di questo ingaggio, per certi versi clamoroso. Bianca Berlinguer dunque approderebbe a Mediaset e come già scritto su queste colonne, prenderebbe possesso della serata del martedì di Rete 4. Quel gran gentiluomo che è Mario Giordano le lascerebbe il posto per trasferirsi il mercoledì o la domenica con il suo Fuori dal coro. Ma i riposizionamenti degli altri programmi sono cosa secondaria ormai. Il fulcro di tutto è l’arrivo dell’ex direttrice del Tg3 a Rete 4.

La trattativa con Bianca Berlinguer è stata fatta direttamente dall’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Che come primo ingaggio dopo la scomparsa del papà, ha deciso di portare a casa la figlia di Enrico Berlinguer. Per altro a Mediaset già ci lavora un’altra figlia del grande statista Enrico Berlinguer, ovvero Laura. La due sorelle dunque lavoreranno nella medesima azienda. La trattativa portata avanti direttamente dall’AD di Mediaset, si dice sia stata fatta in forma segretissima. Tanto che pare non sapessero niente neppure i dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese, che in qualche modo sarebbero rimasti spiazzati.

Nei palinsesti già preparati era stato assegnato il mercoledi sera a Myrta Merlino. Successivamente, con l’arrivo della Berlinguer la Merlino è stata dirottata a Pomeriggio 5. Con conseguente congedo anticipato per Barbara D’Urso. Bianca Berlinguer dunque avrà carta bianca per il suo programma (probabilmente non sarà questo il titolo) con ampia libertà editoriale e un budget adeguato per gli ospiti. Cosa questa che la Berlinguer lamentava di non avere in Rai, anche se i vertici della tv di Stato le avevano assicurato un budget più alto per la prossima edizione e totale libertà editoriale. Carta bianca per altro era già nei palinsesti della tv pubblica e ora in tutta fretta Rai sarà costretta a cambiare le carte in tavola.

A proposito di palinsesti Rai, chi prenderà il suo posto il martedi sera su Rai3? Girano parecchie voci a riguardo, Si parte dallo spostamento del programma di Nunzia De Girolamo dal previsto lunedì al martedì. Con il conseguente anticipo al lunedì del programma di Salvo Sottile, che sarebbe dovuto partire nella prima parte del 2024. Oppure lo scambio fra queste due trasmissioni. Oppure ancora l’approdo di Serena Bortone nel martedi sera di Rai3, lasciando Le parole a qualcun’altro. Circola pure la voce di una conferma di Manuela Moreno, che si sta apprestando a condurre, proprio nel martedì sera della terza rete Filo rosso.

Insomma tutto è in itinere, questo è lo scenario attuale. Ci possiamo aspettare ulteriori colpi di scena? Perchè no, la vicenda li potrebbe avere. Di certo, la storia ce lo insegna, i personaggi radicati profondamente con la Rai, fanno fatica quando la lasciano. Vedremo se sarà il caso anche di Bianca Berlinguer, che certamente lascerà un pezzo di cuore in Rai. Sempre se la lascerà davvero…