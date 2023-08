Dunque si parte, si ma quando? La Rai ha deciso di contro programmare la nuova Carta bianca di Rete 4 con Nunzia De Girolamo. Sarà lei a vedersela con il nuovo programma di Bianca Berlinguer e Mauro Corona. In un primo momento prevista nel prime time del lunedì di Rai3, la nuova trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo è stata poi traslata di un giorno e anticipata. Il lunedì è stato affidato al Gotham di Salvo Sottile. Che pure lui anticipa di qualche mese la messa in onda, in un primo momento prevista da gennaio 2024.

Quando comincia Prima serata di Nunzia De Girolamo?

Un gioco ad incastri da parte di Rai che dunque costringe ad anticipare di un mesetto circa la partenza della Prima serata di Nunzia De Girolamo. Già, ma quando partirà il programma? La data più probabile della partenza della trasmissione è al momento quella di martedì 3 ottobre 2023. Quando però la nuova Carta bianca sarà già partita. In quel territorio del “nulla” sono previste su Rai3 una manciata di puntate di Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini. Se non si riesce a partire martedì 3, per la Prima serata di Nunzia De Girolamo, se ne parla il martedì successivo, 10 ottobre.

Lo slittamento di Ciao maschio

L’anticipo del nuovo programma dell’x parlamentare di Forza Italia ha costretto però Rai a far slittare la messa in onda delle sei puntate di Ciao maschio. Il varietà della seconda serata del sabato di Rai1, che sarebbe dovuto partire a metà settembre, slitta a gennaio, quando già era prevista una serie di 8 emissioni. La motivazione è molto semplice. L’esigenza di dover costruire e confezionare la prima serata del martedì, impediva di fatto al team di Ciao maschio di occuparsi pure del programma di Rai1.

A questo si aggiunge pure l’esigenza di far arrivare Nunzia De Girolamo ad inizio ottobre, non sottoposta ad una inflazione televisiva eccessiva. Anche e soprattutto dopo l’estate che l’aveva vista condurre Estate in diretta. Ciao maschio dunque andrà in onda nella seconda serata del sabato di Rai1 da gennaio, in una serie di 14 puntate, Le sei emissioni autunnali dunque si uniranno alle otto invernali già previste, formando quindi un’unica serie di 14 trasmissioni.

L’ipotesi Santoro a Rete 4 per Carta bianca

Per quel che riguarda invece la nuova Carta bianca di Rete 4 fioccano le indiscrezioni. L’ultima riguarda un possibile coinvolgimento di Michele Santoro come pseudo opinionista del programma. Secondo quanto risulta a TvBlog al momento non c’è nulla di concreto rispetto a tutto questo. Forse sono voci fatte circolare da ambienti vicini al programma di Bianca Berlinguer, o forse sono voci atte ad avvicinare l’ex conduttore di Samarcanda proprio alla Rai. Per altro lui sarebbe stato perfetto per il nuovo martedì di Rai3 e pare che questa ipotesi abbia messo molto in allarme Bianca Berlinguer. Che avrebbe cosi giocato in anticipo tentando di chiamarlo a se. Ma siamo proprio certi che Michele Santoro accetti di fare -in qualche modo- da partner a Mauro Corona su Rete 4? Oppure magari chi lo sa, Rai potrebbe farsi ora avanti, chiamandolo a condurre con Nunzia De Girolamo? Mah…. Forse per lui sarebbe più plausibile un programma tutto per se. Del resto lui è un solista e grande conduttore, ma forse inadatto alla tv di oggi. Vedremo. Ad maiora.