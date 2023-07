Nell’oscurità spesso avvengono quelle cose che il mondo immaginario degli Jedi chiamerebbe “il lato oscuro della forza“. Uno dei luoghi immaginari che più hanno fotografato una città di questo tipo è stato sicuramente Gotham city. Quella era la città in cui sono state ambientate le avventure dell’eroe più dark fra gli eroi: Batman. L’uomo pipistrello infatti insieme al suo alter ego Bruce Wayne, accompagnato dal fido Robin, è stato il protagonista di tantissimi fumetti DC Comics.

Fumetti, ma anche cartoni animati, telefilm e indimenticabili film con protagonisti attori del calibro di Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, fino al più convincente di tutti in questo ruolo, ovvero Christian Bale. Le atmosfere di quella città immaginaria faranno da sfondo ad un nuovo programma televisivo. Gotham sarà il titolo del nuovo programma di Salvo Sottile per Rai3. La trasmissione sarà totalmente incentrata su una serie di inchieste giornalistiche che verranno presentate in studio, puntata dopo puntata, da Salvo Sottile.

Il conduttore però non si limiterà a lanciare le varie inchieste, ma le racconterà anche direttamente da studio, passo dopo passo, in un racconto coinvolgente, che sarà sottolineato dai chiaro scuri che ne emergeranno. Gotham andrà in onda nel prime time della domenica su Rai3, a staffetta con Report di Sigfrido Ranucci. La partenza della prima serie di questa nuova trasmissione è prevista per gennaio. Poi tornerà Report con un nuovo ciclo di trasmissioni, che a sua volta darà poi il testimone di nuovo a Gotham che andrà da maggio a fine stagione. La domenica sera di Rai3 ospiterà dunque per tutta la stagione programmi di inchieste giornalistiche: Report e Gotham.

Il lunedì sera invece, dopo un inizio di stagione con Presa diretta di Riccardo Iacona, è prevista la staffetta con il nuovo programma di Nunzia De Girolamo. Titolo provvisorio è Botta e risposta. La partenza della trasmissione dell’attuale conduttrice di Estate in diretta sarebbe prevista ad ottobre inoltrato. Poi a fine stagione il lunedì sera sarebbe prevista una nuova serie di Presa diretta.