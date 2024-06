Il nuovo programma di Massimo Giletti andrà in onda su Rai3 il lunedì sera, Far West di Salvo Sottile spostato al venerdì

Dalle parti di Rai3 giungono voci di tensioni per via del palinsesto della prossima stagione che sarà presentato ufficialmente a luglio. Stando a quanto risulta a TvBlog, Massimo Giletti spodesterà Salvo Sottile. Infatti, dall’autunno Far West dovrebbe spostarsi al venerdì sera, mentre il lunedì, dove attualmente è collocata la trasmissione di Sottile, dovrebbe esserci spazio per il nuovo atteso programma di inchieste del giornalista piemontese. Giletti è appena rientrato nella tv pubblica dopo i fortunati anni a La7 con Non è l’Arena, chiuso a sorpresa, tra polemiche e sospetti, ad aprile 2023 dall’editore Urbano Cairo.

Una soluzione di palinsesto, questa, che avrebbe provocato un certo subbuglio nei corridoi della terza rete, dove resta apertissimo il tema del martedì sera, dopo l’addio di Bianca Berlinguer (che su Rete 4 è stata recentemente confermata da Pier Silvio Berlusconi) e i flop di Avanti Popolo, Petrolio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti. Ieri, da queste colonne, vi abbiamo raccontato dell’ipotesi Antonino Monteleone, inviato de Le Iene.

Gli altri impegni Rai di Giletti

Tornando a Giletti, che a febbraio scorso ha condotto su Rai1 la serata celebrativa La TV fa 70, va ricordato che in questo periodo sta lavorando con il suo gruppo di redattori e inviati ad uno speciale sulla strage di Ustica, l’incidente aereo avvenuto il 27 giugno 1980 che ancora oggi, a distanza di quasi 35 anni, presenta ombre, misteri e dubbi. La messa in onda del reportage in unica puntata è prevista martedì 25 giugno su Rai3 in prima serata.